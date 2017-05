Fundo de coprodução de cinema entre Portugal e França renovado até 2019

Lusa 22 Mai, 2017, 13:05 | Cultura

De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), aquele fundo de apoio financeiro foi renovado até 2019 com o Centro Nacional de Cinema e da Imagem Animada (CNC), de França, à margem do Festival de Cinema de Cannes.

O fundo dispõe de um total de 800 mil euros anuais - financiado em parte iguais pelos dois organismos - para produção de curtas e longas-metragens de ficção, animação ou de documentários.

Desde a criação, em 2014, o fundo apoiou vinte longas-metragens e sete curtas-metragens, entre as quais "Colo", de Teresa Villaverde, "Campo de víboras", de Cristèle Alves Meira, "Comboio de sal e açúcar", de Licínio Azevedo, e "Los perros", de Marcela Said.

No entender do ICA, "este fundo contribuiu para o relançamento da produção cinematográfica em Portugal (o número de longas-metragens passou de 24, em 2014, para 48, em 2016), bem como para estimular a coprodução oficial entre Portugal e França (três coproduções aprovadas em 2014 e nove em 2016)", lê-se na nota de imprensa.

O protocolo luso-francês é renovado num momento de transição na direção do ICA, com a saída de Filomena Serras Pereira e a sua substituição por Luís Chaby Vaz.