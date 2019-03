Funeral de Anna Mascolo realiza-se na sexta-feira em Lisboa

Lusa31 Mar, 2019, 23:22 | Cultura

Está prevista, nesse dia, uma missa de homenagem às 14:00, naquela igreja, e o corpo será transportado às 15:00 para o Crematório dos Olivais.

Na quinta-feira, dia 04 de abril, o velório decorre a partir das 17:00, na capela da Igreja do Campo Grande, segundo a mesma fonte.

Anna Mascolo, que morreu em Lisboa aos 88 anos -- e não 89, como inicialmente indicado -, recebeu o primeiro doutoramento Honoris Causa em dança em Portugal, em 2012, e foi condecorada por duas vezes pela Presidência da República.

No sábado, várias figuras ligadas à dança, antigos alunos, como Olga Roriz e Vasco Wellenkamp, bem como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentaram a morte da pedagoga, figura central da história da dança em Portugal, sobretudo no ensino e na formação do bailado clássico.

Num comunicado divulgado no sábado, a responsável pela tutela da Cultura recordou o impulso que deu à dança portuguesa: "Com Anna Mascolo escreveu-se a história da dança, desde a formação à coreografia, do ensino à defesa de uma política pública para a dança".

Graça Fonseca recordou que "foi no seu célebre estúdio que, a partir de 1958, o ensino da dança se sustentou na dignidade humana e artística dos alunos".

Por seu turno, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa escreveu, numa mensagem de condolências à família: "É uma daquelas figuras que, nascidas embora noutros países, ficam na nossa memória e gratidão como grandes portugueses".

A coreógrafa e professora foi distinguida pelo Presidente Jorge Sampaio com a Ordem do Infante Dom Henrique, em 2004, e pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com a Grande Oficial da Ordem da Instrução, em 2018.

Nascida em Nápoles em 18 de dezembro de 1930, Anna Mascolo viajou para Lisboa em 1940, devido à entrada da Itália na 2.ª Guerra Mundial.

Estudou na Escola Italiana (atual Instituto Italiano de Cultura de Lisboa) e formou-se em dança clássica, em Lisboa, no Conservatório Nacional, tendo sido uma das pioneiras na criação e desenvolvimento do Círculo de Iniciação Coreográfica.

Depois de se tornar `prima ballerina` do American Ballet Theatre e de se ser nomeada diretora do Grupo Experimental de Bailado, depois transformado no Ballet Gulbenkian, fundou a sua própria companhia de dança, em 1969.

Foi a responsável escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para a criação do Conselho Português de Dança.