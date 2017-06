Gabriel Ferrandini e Hieroglyphic Being no ciclo "Noites de Verão", em Lisboa

Lusa 02 Jun, 2017, 08:46 | Cultura

De acordo com a associação Filho Único, esta oitava edição das "Noites de Verão" ocupará em julho, pela primeira vez, o Jardim dos Coruchéus e, em agosto, como em anos anteriores, o Jardim das Esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, sempre às sextas-feiras ao final do dia, e com entrada gratuita.

O ciclo abrirá a 07 de julho com Ogoya Nengo & The Dodo Women`s Group, formação da cantora folk queninana Ogoya Nengo, que soma trinta anos de carreira a manter viva a tradição do género Dodo, em risco de desaparecer.

Na semana seguinte apresenta-se o baterista Gabriel Ferrandini, ancorado na designação "Volúpia das cinzas", a propósito de uma residência artística na galeria Zé dos Bois, com o contrabaixista Hernani Faustino e o saxofonista Pedro Sousa.

O ciclo em julho completa-se com Hieroglyphic Being, produtor norte-americano de música eletrónica que estará também no festival Milhões de Festa, em Barcelos, e o grupo rock Vaiapraia e as Rainhas do Baile, que anda ainda a promover o álbum de estreia, "1755", editado no final do ano passado.

Já no Museu do Chiado, agosto começa com Ricardo Rocha, intérprete e compositor de guitarra portuguesa que, segundo a Filho Único, "apresentará um conjunto de Prelúdios inéditos em disco" e prossegue a 11 de agosto com o DJ italiano Gigi Masin.

A 18 de agosto apresentam-se João Artur e Marta Ângela, fundadores do projeto artístico Calhau!, e o "Noites de verão" encerra, a 25 de agosto, com Primeira Dama, ou seja, o músico Manuel Lourenço, que se prepara para lançar neste verão um novo álbum, homónimo.