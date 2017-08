Galeria ZDB em Lisboa recebe Eitzel, Forest Swords e John Maus até final do ano

Lusa 03 Ago, 2017, 13:04 | Cultura

Em comunicado, a ZDB realçou que a "`rentrée` arranca já no dia 08 de setembro com Luís Severo e convidados, um encontro que reunirá em palco os músicos Bia Dinis, Francisco Ferreira, Manuel Palha, Manuel Lourenço, Teresa Castro, Tomás Wallenstein e Violeta Azevedo".

No dia seguinte, o Aquário da ZDB acolhe a norte-americana Nite Jewel, com os portugueses Veer a abrir.

No dia 13 de setembro, vai tocar em Lisboa o baterista Greg Fox, ligado a projetos como a banda de `black metal` Liturgy, Zs, Ben Frost, entre outros, dois dias antes de passar pelo subpalco do Rivoli, no Porto.

A 14 de setembro, dá-se o concerto de 10.000 Russos e Tren Go! Soundsystem, enquanto no dia 21 vai tocar o trio Timespine, composto por Adriana Sá, John Klima e Tó Trips, com Helena Espvall & Marc Ramirez a abrir.

No dia 24 de setembro, a ZDB organiza uma "nova noite que mostra artistas que não têm medo de fronteiras, porque já vivem lá", de nome "BRAVE", que vai contar com Nídia, Blastah, Juana Na Rap com Stroika e Bonaventure.

Na terça-feira, dia 26, regressam a Portugal os norte-americanos Endless Boogie, que se estrearam em território nacional há quatro anos, precisamente na ZDB, seguindo-se, a 29 do mesmo mês, o concerto de Melt Banana, que atuam pela primeira vez em Portugal no dia anterior, no Maus Hábitos, no Porto.

Um mês depois, a 29 de outubro, é a vez de Mark Eitzel atuar na ZDB, um dia após a passagem pelo Auditório de Espinho, enquanto no dia 31 desse mês a ZDB se desloca até ao Lux Frágil, para apresentar Shabazz Palaces, como anunciado na semana passada.

No primeiro dia de novembro volta a Portugal John Maus e, no dia seguinte, a ZDB acolhe a norte-americana Jarboe com Father Murphy.

Depois de Avey Tare apresentar "Eucalyptus", no dia 21 de novembro, o último concerto da temporada dá-se a 30 desse mês com a presença do produtor britânico Forest Swords, que apresenta "Compassion", um dia depois de o mostrar ao público de Braga, no GNRation.