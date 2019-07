Gastão Cruz vence primeiro Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho da APE

Lusa25 Jul, 2019, 18:41 | Cultura

O galardão tem na edição inaugural um prémio monetário de 12.500 euros, patrocinado pela Câmara de Loures, e premiou a obra editada pela Assírio & Alvim, em 2017.

Em comunicado, a organização nota que a escolha do júri recaiu sobre Gastão Cruz da parte do professor, ensaísta e poeta António Carlos Cortez e da professora Rita Patrício, enquanto o outro membro do júri, o escritor Fernando J. B. Martinho, votou em "A Noite Imóvel", de Luís Quintais, também editado pela Assírio & Alvim.