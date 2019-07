Gastão Cruz vence primeiro Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho da APE

Lusa25 Jul, 2019, 19:47 | Cultura

O galardão tem, na edição inaugural, um prémio monetário de 12.500 euros, patrocinado pela Câmara de Loures, e distinguiu a obra editada pela Assírio & Alvim, em 2017.

Em comunicado, a organização nota que a escolha do júri recaiu sobre Gastão Cruz da parte do professor, ensaísta e poeta António Carlos Cortez, e da professora Rita Patrício, enquanto o outro membro do júri, o escritor Fernando J. B. Martinho, votou em "A Noite Imóvel", de Luís Quintais, também editado pela Assírio & Alvim.

Nascido em Faro, em 1941, o poeta e ensaísta licenciou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e trabalhou como professor do ensino secundário, tendo dirigido, ao longo de quase três décadas, a companhia Teatro Hoje, que ajudou a fundar, depois instalada no Teatro da Graça, tendo encenado peças de dramaturgos como August Strindberg e Anton Tchékhov, além do romance "Uma Abelha na Chuva", de Carlos de Oliveira.

De 1980 a 1986 foi leitor de português no King`s College, na Universidade de Londres.

Esteve nas greves académicas, em tempos de ditadura, em particular na Crise Académica de 1962, da Academia de Lisboa, e entrou na Antologia de Poesia Universitária, ao lado de Ruy Belo, Fiama Hasse Pais Brandão e Luiza Neto Jorge.

Foi um dos redatores do jornal Grafia, da Pró-associação de Letras, no início da década de 1960, com autores como Eduardo Prado Coelho e Fiama Hasse Pais Brandão. A publicação de resistência contou igualmente com colaborações de Sottomayor Cardia, Luísa Ducla Soares, Luiza Neto Jorge, entre outros, e só pelo "facto de existir já era resistir", lê-se na página do escritor Mário de Carvalho, no Facebook.

Gastão Cruz preside, atualmente, a Fundação Luís Miguel Nava e dirige a revista literária Relâmpago.

"O gosto pelo teatro e pelo mundo da poesia `empurra-o` para a tradução de títulos dramáticos de, entre outros autores, Strindberg, Shakespeare e Cocteau", bem como para a organização de recitais de divulgação poética, lê-se na biografia publicada `online` pela Assírio & Alvim.

Em 2018, o autor de "As Pedras Negras" ou "Crateras" recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, a última de uma série de distinções ao longo de décadas de poesia.

Recebeu o Prémio P.E.N. três vezes, em 1985 ("O Pianista"), 2007 ("A Moeda do Tempo") e em 2014 ("Fogo"), além do Prémio D. Diniz, em 2000.

Recebeu pela primeira vez o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2002, e o Grande Prémio de Literatura DST, em 2005. Em 2009, foi distinguido com o Prémio Literário Correntes d`Escritas.

"Existência" já tinha sido um dos 12 livros finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído no Correntes d`Escritas, o sucessor de "Óxido", lançado em 2015.

Gastão Cruz juntou a poesia em 2009 no volume "Os Poemas Reunidos".

O autor de títulos como "A Morte Percutiva" (1961), "A Poesia Portuguesa Hoje" (1973), "Campânula" (1978), "Órgão de Luzes" (1990), "Transe -- Antologia 1960-1990" (1992) e "As Pedras Negras" (1995) tem também vários trabalhos marcantes como tradutor, por que recebeu o Prémio de Tradução da Casa da América Latina, por "Troco a Minha Vida por Candeeiros Velhos", do colombiano León de Greiff.

A carreira enquanto ensaísta fica marcada pela publicação de "A Poesia Portuguesa Hoje", em 1973, que atualizou seis anos depois numa segunda edição.

"A Vida da Poesia -- textos críticos reunidos" (2008) é a mais recente recolha do seu trabalho ensaístico.

No ano passado, o Grande Prémio de Poesia da APE -- Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, patrocinado pela Câmara de Amarante -- distinguiu o livro "A dor concreta", de António Carlos Cortez, publicado em 2016.

Em 2017, o vencedor foi Luís Quintais, pelo seu livro "Arrancar Penas a um Canto do Cisne".