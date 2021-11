Gastronomia nacional mostra-se em Santarém a partir de quinta-feira

A Câmara de Santarém, que promove a iniciativa através da empresa municipal Viver Santarém, destaca o facto de o FNG ter sido distinguido como "um dos 25 melhores festivais gastronómicos da Europa", um evento que este ano terá em funcionamento 12 tasquinhas que representam municípios e regiões do continente e das ilhas, com uma delas destinada a restaurantes do concelho de Santarém, que, todos os dias, darão a conhecer a gastronomia da região.

Nesta edição, a iniciativa "Jantar com o Chef" vai trazer a Santarém "nomes bastante conhecidos do mundo gastronómico", afirma uma nota de divulgação do FNG.

O jantar de quinta-feira, dia 18, será servido por Rodrigo Castelo, na sexta-feira estará a cargo de Vasco Coelho e Inga Martin e no sábado de Ljubomir Stanisic. Na semana seguinte, no dia 26 de novembro o jantar será servido por Noélia Jerónimo e Miguel Gameiro, terminando no dia 27 com Chakall.

Ao longo dos 11 dias do festival, decorrerão atividades como artesanato, música, espetáculos, apresentação de livros, debates, exposições, `showcookings`, conferências e vinhos, acrescenta a nota.

Como "novidade" é apresentado o espaço "Livraria", onde vão ser lançados livros e promovidas sessões de autógrafos sobre gastronomia e onde estará patente a exposição sobre a história dos 40 anos do Festival.

O evento, que disponibiliza um espaço para apoio a bebés e animação das crianças, inclui vários concursos nacionais de pratos tradicionais nas modalidades "Entradas", "Sopas", "Leitões", "Marisco", "Sobremesas", "Frango Assado", "Pastéis e Empadas" e "Pratos Cozinhados", entre outros.

Com programa disponível em www.festivalnacionaldegastronomia.pt, o festival terá concertos pelos Black Mamba, João Pedro Pais, Bárbara Tinoco, Ricardo Gama & João Correia e Jessica Pina.