GDA reforça alerta ao Governo sobre necessidade de garantir direitos de autor no mercado digital

Representantes da GDA -- Gestão dos Direitos dos Artistas reuniram-se hoje com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tendo defendido, de acordo com aquela fundação, num comunicado enviado à agência Lusa, "que a transposição para a lei portuguesa da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa para os diretos de autor e direitos conexos no Mercado Único Digital (MUD) deve favorecer a gestão coletiva dos direitos de intérpretes e executantes".

Na reunião, a GDA alertou a ministra da Cultura "para o facto de Portugal constituir um mercado artístico muito pequeno e com muito poucos operadores com dimensão -- sejam eles produtoras, editoras, televisões ou rádios --, razão pela qual os direitos dos artistas no mercado digital que a Diretiva MUD pretende proteger só poderão ser acautelados por entidades de gestão coletiva de direitos de autores, artistas, intérpretes ou executantes, como a GDA -- ou a Sociedade Portuguesa de Autores, por exemplo".

Numa proposta da transposição daquela diretiva europeia para Portugal, enviada anteriormente para o ministério da Cultura, o gabinete do primeiro-ministro, a Presidência da República e para todos os grupos parlamentares, a GDA alertava para a apropriação, pelas plataformas, produtoras e editoras, de cerca de 93% das receitas geradas.

Plataformas como o Youtube, o Facebook, o Spotify, o Google ou o iTunes, "juntamente com produtoras e editoras fonográficas, apropriam-se de cerca de 93% das receitas geradas: em cada 10 euros pagos pelo utilizador das obras artísticas no mercado digital, apenas 0,70 cêntimos chegam, em média, aos autores e artistas que as criam, interpretam e executam".

A "concessão legal de poderes de fiscalização a entidades de gestão coletiva de direitos de autores, artistas, intérpretes ou executantes", é uma das medidas apresentadas pela GDA na proposta, "que podem tornar os negócios no Mercado Digital Único mais transparentes".

A diretiva europeia sobre direitos de autor no MUD, aprovada pela União Europeia em abril de 2019, tem de ser transposta para a legislação portuguesa até 07 de junho deste ano.

A proposta do Governo para transposição desta diretiva europeia terá de ser colocada em discussão pública antes de ser remetida à Assembleia da República.

A diretiva europeia foi criada para proteger a titularidade dos conteúdos de artistas, músicos, escritores e jornalistas na internet, criando regras para a utilização do seu trabalho por terceiros.

Estão, assim, em causa, instrumentos para a renegociação dos contratos, compensações financeiras a suportar por quem usar conteúdos sem ser para fins privados, e o controlo do material que é partilhado por utilizadores nas plataformas `online`.

O objetivo é que a diretiva incida, principalmente, sobre as gigantes tecnológicas como Facebook, Google e YouTube, que passam a ter responsabilidades para assegurar o respeito pelos direitos de autor.

"As novas regras garantem uma proteção adequada aos autores e artistas, ao mesmo tempo que criam novas possibilidades de acesso e partilha de conteúdos protegidos por direitos de autor em toda a União", salientou, na altura, o Conselho da União Europeia, quando a diretiva foi aprovada.

Os artigos desta diretiva que causaram mais polémica entre os Estados-membros dizem respeito à proteção de publicações de imprensa para utilizações digitais, prevendo um pagamento a essa mesma publicação na partilha de `links` ou de referências, e à criação de um mecanismo para controlar o material que é carregado nas plataformas por parte dos utilizadores.

A diretiva é um texto com aplicação geral em todos os países da União Europeia, sendo adotada na sequência de um processo legislativo, com vista à sua transposição que tem de ser efetuada no prazo fixado aquando da adoção da diretiva - em regra geral, no prazo de dois anos.

Cada um dos Estados-membros dispõe de margem de manobra neste processo, tendo em conta as especificidades nacionais. Em Portugal, o processo legislativo, entre várias etapas, prevê a consulta pública, com envolvimento dos agentes do setor, além da discussão na especialidade, em parlamento.

Portugal detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia até ao final de junho.