Geoparque convida a passeio por 400 milhões de anos em Macedo de Cavaleiros

07 Set, 2018

"Rota Geológica do Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO" é mais uma ação inserida no programa Ciência Viva no Verão, uma parceria do Centro de Ciência Viva de Bragança e Associação Geoparque Terras de Cavaleiros para dar a conhecer, sábado e domingo, as singularidades de um território com vestígios de dois antigos continentes e um oceano.

Este património contribuiu para a integração na rede mundial de geoparques da UNESCO, a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e tem-se revelado motivo de interesse turísticos e científico, como realçou o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

"É uma oportunidade para conhecer de perto um dos acontecimentos mais interessantes da história geológica da Terra", enfatizou o autarca.

O maciço de Morais é o centro deste "património geológico singular que dá a oportunidade de percorrer 400 milhões de anos na história da Terra e que tem despertado o interesse de geólogos de todo o mundo", como vincou.

Benjamim Rodrigues salientou ainda que "este valor geológico completa-se com um património natural, com a sua identidade cultural, os produtos locais, a rica gastronomia e a arte de bem receber das suas gentes".

A iniciativa agendada para o fim de semana parte do Centro de Informação do Geopark Terras de Cavaleiros com passagem por Chacim, Lagoa, Vale da Porca e Salselas.

A ação será dirigida por Pedro Peixoto e João Alves, formadores especializados em Geologia, da Associação Geopark Terras de Cavaleiros.

A classificação deste território como geoparque está em processo de reavaliação, um procedimento normal da UNESCO para conferir se estão a ser cumpridas as condições que levaram à integração na rede mundial de sítios que se distinguem pelas suas características mundiais.

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues participará, na oitava conferência internacional da UNESCO sobre geoparques que decorre, na província de Trentino, em Itália, de 11 a 14 de setembro e onde ficará a saber se o Geopark Terras de Cavaleiros continua a ser merecedor dessa distinção.

Simultaneamente com a conferência, decorre uma Geo-Feira, onde os participantes terão a oportunidade de promover os seus territórios junto de "mais de oitocentos delegados de todo o mundo", como disse o autarca.