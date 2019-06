Partilhar o artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz Imprimir o artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz Enviar por email o artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz Aumentar a fonte do artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz Diminuir a fonte do artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz Ouvir o artigo Gertrude Stein e a sua "acompanhante" revivem memórias no palco do São Luiz

Tópicos:

Cole Porter Gnossienne, Cucha Carvalheiro, Eric Satie III, Fleurus, Francis Poulenc, Gertrude Stein, Luiz, Paris,