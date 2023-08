É um dos mais reconhecidos artistas de Cabo Verde. A importância de Michael Jackson na vida do cantor cabo-verdiano determinou um caminho musical único inspirado no estilo do "rei da pop".

Assume-se criador do "cabo swing", estilo que reúne o zouk, a pop e os ritmos africanos.

E diz ter sido "um milagre" sobreviver a um acidente no Senegal que quase lhe tirou a vida.

Por isso vive agora uma nova fase com uma digressão de concertos por França e Estados Unidos da América.

Em breve vai estrear um novo álbum.