Gliding Barnacles, na Figueira da Foz, com 25 concertos entre a praia e a cidade

Lusa 26 Ago, 2017, 13:04 | Cultura

Durante os sete dias da quarta edição do evento, haverá `workshops` relacionados com o surf, pequenas competições, exposições, residências artísticas, uma performance, um almoço vínico, um mercado e 25 concertos que se realizam na praia do Cabedelo, numa antiga garagem no centro da cidade e no jardim municipal.



"Como o Cabedelo é um sítio periférico, longe da cidade, e como os surfistas estão nessa zona marginal, quisemos trazer o surf para dentro da cidade", sublinhou à agência Lusa o promotor da iniciativa, Eurico Gonçalves.



O festival, organizado pela Associação de Desenvolvimento Mais Surf, começa na segunda-feira, com uma performance e um vídeo a cargo do festival de Montemor-o-Velho CITEMOR, e, na terça-feira, é inaugurada uma exposição de fotografia na antiga garagem da Auto Peninsular, ao mesmo tempo que decorrem `workshops` e debates no Cabedelo, explicou.



Os concertos arrancam na quarta-feira e realizam-se até ao último dia, espalhando-se por um palco na praia, outro na antiga garagem e ainda um no Jardim Municipal da Figueira.



Na quinta-feira, há a atuação dos americanos Cosmonauts no jardim, espaço que recebe na sexta-feira TT Syndicate e no sábado The Legendary Tigerman, informou o responsável.



Pelo palco na antiga garagem, vão passar nomes como Subway Riders, Ghost Hunt, 800 Gondomar, Twist Connection e Thee Eviltones.



Para terminar o certame, há um concerto de encerramento levado a cabo por Beau Young, na Praia do Cabedelo, a 03 de setembro.



Durante os dias do festival, vai haver "vários minicampeonatos com pranchas diferentes", sendo apenas usados os modelos de pranchas de surf até aos anos 1970, frisou o promotor.



Segundo Eurico Gonçalves, são esperados pelo menos "64 surfistas estrangeiros profissionais", da Austrália, Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia, bem como de vários países da Europa.



Os concertos são de entrada gratuita, mas quem quiser "pode deixar uma contribuição", contou.



O festival conta com o apoio da Câmara Municipal, do Turismo Centro de Portugal, União de Freguesias de Buarcos e São Julião e Junta de Freguesia de Lavos, entre outras entidades.