GNR e Blind Zero no programa do Festival Douro Rock que começa hoje na Régua

Lusa 11 Ago, 2017, 07:23 | Cultura

"Pop, rock, indie, funk, soul e hip-hop são os géneros musicais representados neste festival 100 por cento português", salienta a organização, em comunicado.

Pelo palco do Douro Rock, situado junto às piscinas da Régua, passarão, hoje à noite, os bracarenses Bed Legs (21:30), seguindo-se Marta Ren & The Groovelvets (22:45). Os GNR e Linda Martini encerram o primeiro dia do festival.

No sábado é a vez do `rapper` Piruka (21:30), You Can`t Win, Charlie Brown (22:45), Blind Zero (00:00) e Capitão Fausto (01:45) pisarem o palco do Douro Rock.

Neste evento estarão também presentes "alguns dos melhores produtores da região", no âmbito de uma parceria com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) que "apoia todas as manifestações que promovam nacional e internacionalmente a Região Demarcada do Douro e os seus vinhos", refere.

O festival vai contar ainda com os produtos regionais e a cultura dos municípios do Peso da Régua, de Armamar, de Santa Marta de Penaguião, de S. João da Pesqueira, de Freixo de Espada à Cinta, de Tabuaço e de Lamego.

A primeira edição do Douro Rock, em 2016, contou com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, Richie Campbell, Mundo Segundo, Sam Alone, Serushio, Capitão Mocho, Ledderplain e Sons do Douro.

Os bilhetes para o festival custam dez euros (preço único) e encontram-se à venda em ticketline.pt. As bilheteiras do recinto abrem na sexta-feira, às 15:00.

Segundo a organização, os portadores de bilhete para o festival têm acesso livre ao campismo junto às piscinas.