Governo aprova "linhas orientadoras para a participação de Portugal" na Feira do Livro de Guadalajara

Lusa 13 Jul, 2017, 17:15 | Cultura

Em comunicado, o Governo realça que esta "é a segunda maior feira do livro do mundo, e a maior da América Latina", e que "representa uma importante oportunidade para dar a conhecer o que de melhor se produz no nosso país".

É intuito do executivo, através da participação portuguesa no certame de Guadalajara, "continuar a contribuir para a internacionalização da Cultura e da Ciência portuguesas, contando com a congregação de esforços e o apoio das entidades públicas e privadas".

A secretária-geral da Casa da América Latina, em Lisboa, Manuela Júdice, foi nomeada pelo Governo como comissária da participação de Portugal na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, "ficando responsável pela programação das atividades da presença portuguesa", no certame.

Manuela Júdice é licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre outras funções, foi diretora da Biblioteca da União Postal Universal, em Berna, diretora do Centro de Documentação do Congresso Postal de Washington, e foi responsável da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa.

Foi comissária, entre outros eventos, da manifestação "Fernando Pessoa/Octávio Paz", no Museu da Fundação Franz Meyer, na Cidade do México, dos Encontros de Poesia "No Cais da Poesia", patrocinados pela Universidade do Algarve, e do Colóquio "A Saudade na Lusofonia", realizado pela Fundação das Casas de Fronteira e Alorna e pela Fundação Paço D`Arcos.

Com Helena Roseta e Nuno David é autora do livro "Conseguir o Impossível" e, a título individual, da obra "O Meu Primeiro Fernando Pessoa".

Portugal, em 2013, foi o país convidado da FILBO-Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, e este ano da Feira de Madrid.