Governo aprova transferências do Fundo de Fomento para três fundações culturais

No último ponto do comunicado do Conselho de Ministros de hoje é anunciada a autorização de várias despesas, entre as quais se encontram as transferências do Fundo de Fomento Cultural, que em 2020 viu a sua dotação orçamental total fixar-se em 34 milhões de euros.

O comunicado não refere os montantes a transferir, mas, no dia 09 de abril, foi publicado em Diário da República o despacho que fixava os valores a serem pagos às fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura, e que explicitava que a Fundação Casa da Música iria receber 9,4 milhões de euros (mais 600 mil euros do que em 2019), o Centro Cultural de Belém 7,728 milhões de euros (mais 336 mil euros do que no passado) e Serralves, 4,6 milhões (mais 132 mil euros do que em 2019).

O diploma incluía ainda os valores deste ano para a Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa (595 mil euros), a Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva (419,97 mil euros), a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (2,1 milhões de euros), a Fundação Museu do Douro (470 mil euros) e a Fundação Dr. Ricardo do Espírito Santo Silva (188 mil euros).

O despacho, que define os montantes das transferências deste ano do Fundo de Fomento Cultural (FFC) e da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para as fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura, produziu efeitos retroativamente a 01 de janeiro, e foi assinado no dia 01 de abril pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, e, dois dias depois, pelo secretário de Estado do Orçamento, João Rodrigo Carvalho Leão.

Em 2019, no âmbito das transferências do FFC e da DGPC para as fundações tuteladas pela Cultura, a Fundação Casa da Música recebeu 8,8 milhões de euros, a Fundação Centro Cultural de Belém, 7,392 milhões, a Fundação de Serralves, 4,462 milhões, e a Fundação Coleção Berardo dispôs de 2,1 milhões, à semelhança deste ano.

No ano passado, o valor transferido para a Fundação Museu do Douro foi de 440 mil euros, para a Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva, de 390 mil, e para a Fundação Dr. Ricardo do Espírito Santo Silva, de 176 mil euros.

Em 2019, a Côa Parque também pôde dispor de 595 mil euros.