Governo assume compromisso de alargar Plano Nacional das Artes ao ensino superior

"O PNA está a transformar o ensino da componente cultural e artística nas escolas e, por isso, dando o natural seguimento a este projeto e como prova do trabalho de excelência que tem sido desenvolvido, o nosso compromisso é, agora, alargar o PNA ao ensino superior, garantindo que a cultura é uma presença permanente e ativa em todas as fases da educação e da formação dos nossos alunos", anunciou Graça Fonseca, durante uma intervenção no "Encontro Nacional Universidade e Cultura #1", esta manhã, no Porto.

Destacando a cultura como um fator de desenvolvimento humano, social e educativo, a governante salientou que o objetivo último das políticas culturais é "aproximar territórios, condições sociais e níveis de fruição cultural", no qual o PNA desempenha um papel importante tornando a arte mais acessível aos cidadãos, numa lógica de inclusão.

Para Graça Fonseca, toda a experiência adquirida tem "reforçado a ideia de que cultura e a educação como um todo têm de estar juntas", pelo que "é fundamental promover uma maior aproximação da Universidade à cultura e às artes através da implantação de planos de ação cultural alicerçados em estratégias de programação cultural".

"Este compromisso do PNA com a Universidade tem como fito a valorização da cultura no percurso académico dos estudantes, incrementando a mundividência cultural dos mesmos e distinguindo, de uma forma positiva, os seus atributos e competências, promovendo também a sua empregabilidade", observou.

Para a ministra da Cultura, neste aspeto, o Plano Nacional das Artes tem tido um papel de liderança, assumindo, desde o seu lançamento, uma colaboração ativa com diversas instituições de ensino superior, um pouco por todo o país e nas mais diversas áreas.

A título de exemplo, foi contratualizado um estudo prévio com o Observatório Português das Atividades Culturais do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, para definição dos critérios e do modelo de aferição do impacto cultural das organizações.

Foi também assinado um protocolo entre o PNA e Universidade do Minho, para estruturação de um modelo base que permita alavancar, de uma forma robusta, os Planos Estratégicos Municipais de Cultura e Educação.

Graça Fonseca destacou ainda a cooperação com a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha para operacionalização, nos agrupamentos escolares da área de influência do Instituto Politécnico de Leiria, da "Medida Artista Residente", a qual promove a deslocação e contacto regular do artista com a escola, de modo a introduzir processos e práticas artísticas no currículo.