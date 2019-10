Partilhar o artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke Imprimir o artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke Enviar por email o artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke Aumentar a fonte do artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke Diminuir a fonte do artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke Ouvir o artigo Governo bósnio descontente com atribuição do Nobel da Literatura a Peter Handke

Tópicos:

Bósnia Kosovo, Croácia Bósnia Herzegovina, Nobel, Peter Handke, Slobodan Milosevic Sérvia,