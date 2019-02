Governo brasileiro espera lançar Prémio Monteiro Lobato este ano

Lusa19 Fev, 2019, 21:41 | Cultura

"Esperamos que até metade do ano esteja concluído o processo legislativo, para que possamos imediatamente iniciar esse processo de escolha e das premiações, tanto na área da escrita como da ilustração", afirmou hoje o secretário especial de Cultura, José Henrique Pires, em declarações à Lusa, em Lisboa, no final de uma reunião com a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca.

O acordo para a criação do prémio foi assinado pelos titulares da pasta da Cultura de Portugal e Brasil, em 05 de maio de 2017 - respetivamente Luís Filipe Castro Mendes e Roberto Freire -, durante a X Reunião dos Ministros de Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu na cidade brasileira de Salvador.

Em janeiro deste ano, o Presidente da República Portuguesa ratificou a resolução parlamentar que aprova o protocolo de criação do prémio.

De acordo com José Henrique Pires, há "muita expectativa em relação ao prémio".

"E, por isso, justifico uma certa demora brasileira em concluir o processo, porque queremos que este prémio efetivamente se torne uma política de Estado, não de governo, que seja perene como o Prémio Camões", afirmou.

O secretário especial da Cultura do Brasil referiu ainda que "o Congresso Nacional, eleito no ano passado tomou posse a 18 de fevereiro e já duas comissões aprovaram a entrega desse prémio".

José Henrique Pires lembrou que a distinção, "homenageia um grande escritor brasileiro, que este ano completa 70 anos do seu falecimento e com base disso entra em domínio público".

"Prevemos este ano muitas publicações de Monteiro Lobato", disse.

O governo português, referiu Graça Fonseca, "gostaria muito que 2019 pudesse ser o primeiro ano em que se anuncia o prémio".

O prémio Monteiro Lobato, concebido nos "mesmos moldes do Prémio Camões", como foi então anunciado, terá atribuição bienal, em duas categorias, autor e ilustrador, sendo aberto a autores de todos os membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O prémio tem uma componente monetária, com o valor a ser acordado pelos governos dos dois países responsáveis pela iniciativa.

O nome do prémio vem do escritor brasileiro José Bento Monteiro Loboato (1882-1948), o criador de "O Sítio do Picapau Amarelo", figura precursora da literatura infantil e juvenil brasileira.

"A Menina do Narizinho Arrebitado", "História do Mundo para as Crianças", "Emília no País da Gramática e da Aritmética", "Geografia de Dona Benta", "D. Quixote das Crianças" e "Histórias de tia Nastácia" são outros títulos que firmaram o nome de Monteiro Lobato Monteiro Lobato no universo da literatura infantil.

O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, que enquadra constituição do prémio, foi assinado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000.

A reunião de hoje entre o Secretário Especial da Cultura do Brasil e a ministra portuguesa da Cultura realizou-se no âmbito de uma visita de José Henrique Pires a Portugal, iniciada na segunda-feira.

Na reunião, explicou Graça Fonseca, os dois governantes estiveram a fazer "um ponto de situação das diversas iniciativas que unem os dois governos", como o Prémio Camões, o Prémio Monteiro Lobato, o protocolo de cooperação na área do cinema e do audiovisual e a participação de técnicos portugueses na recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que perdeu grande parte do acervo num incêndio em setembro do ano passado.