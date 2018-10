Governo diz que ampliação do museu de Amarante valoriza a dimensão de Amadeo

Lusa25 Out, 2018, 21:37 | Cultura

"Esta iniciativa, centrada no alargamento e requalificação da estrutura técnica do museu, valoriza a dimensão de Amadeo como um símbolo do panorama artístico nacional e, ao mesmo tempo, numa ótica que nos interessa particularmente, aumenta a visibilidade local na sua dimensão cultural, social e económica", afirmou.

A governante falava na sessão solene realizada nos paços do concelho que evoca o centenário da morte do pintor modernista, natural de Amarante, cidade onde existe um museu municipal com o seu nome, com algumas das suas obras, e que a câmara vai remodelar e ampliar.

Para a secretária de Estado, "a ampliação do museu municipal é um projeto essencial para a valorização do património e um exemplo de promoção e coesão territorial tão fundamental como democratizar o acesso à cultura".

Correspondendo ao pedido que o presidente da câmara, José Luís Gaspar, fizera poucos minutos antes, na sua intervenção, no sentido de que o Governo possa ajudar na concretização do projeto, a governante referiu que procurará "dar toda a atenção ao processo de reformulação do espaço expositivo do museu municipal".

"Faz parte da nossa estratégia compreender os centros de interesse cultural disseminados por todo o território, porque a cultura é, sem dúvida, uma forma de afirmação e de preservação, tanto da identidade local como nacional, como na visibilidade do país como um todo", disse, acrescentando: "Tal como o artista, [que], mesmo durante as suas longas estadias em Paris, sempre regressou a Amarante, este espaço é e sempre será uma forma de convidar a trazer aqui o mundo, promovendo a cultura através deste símbolo perene de identidade fortemente artística deste município".

Ângela Carvalho Ferreira afirmou também que, "tal como Amadeo levou um pouco de Amarante para o mundo, cumpre-nos também promover a sua obra para além da nossa geografia, evidenciando a faceta profundamente inovadora da sua criação artística".

A secretária de Estado aproveitou o momento para assinalar que o Governo tem apoiado a autarquia na preparação do programa evocativo do centenário da morte do artista, que hoje foi apresentado.

O programa vai prolongar-se por um ano e prevê a promoção em Amarante de vários acontecimentos em torno da vida e obra do pintor, através de exposições, conferências, edição de livros e concertos musicais, terminado com a 12.ª edição do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, de periodicidade bienal, promovido pela câmara municipal.

O presidente da Câmara, José Luís Gaspar, referiu, no seu discurso, que "será sempre um programa humilde face à grandiosidade de Amadeo de Souza-Cardoso, personagem ímpar e sublime da nossa história, cuja herança nunca será por demais festejada, admirada e valorizada".

Será também, segundo o autarca, "uma oportunidade para postular a sua obra e a sua vida com a enorme responsabilidade de estar à altura que a ocasião e o nome de Amadeo justamente merecem".

"Amadeo convoca-nos, de facto, pela sua personalidade, pela sua história, pelas suas obras, pela sua intemporalidade, porque foi um dos maiores da sua época, a par dos grandes nomes mundiais da arte de vanguarda do início do século XX", concluiu o autarca.

Amadeo de Souza-Cardoso nasceu em Amarante, em 1887, fixou-se em Paris, onde privou com artistas como Modigliani, Brancusi, Sonia e Robert Delaunay, e expôs a sua obra ao lado dos maiores do seu tempo, como Braque, Picasso, Duchamp, Matisse, Kandinsky ou Léger.

Expôs em Lisboa e Porto, em 1916, numa mostra individual que Almada Negreiros considerou tão ou mais importante, para a História, do que a descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama.

Participou igualmente em mostras coletivas em Paris, Berlim, Nova Iorque, Chicago, Boston e Londres.

Amadeo regressou a Portugal no início da Primeira Guerra Mundial, como um pintor reconhecido nos meios da vanguarda.

Morreu em 1918, vítima da pandemia de gripe, com apenas 31 anos.