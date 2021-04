Governo e Câmara do Porto vão custear obras de 3,5 milhões de euros do Coliseu e suspender concessão

"Vamos suspender a concessão que tinha sido decidida e avançar para as obras necessárias entre a Câmara Municipal do Porto e o Governo", afirmou Graça Fonseca, numa conferência de imprensa destinada a apresentar a produção própria do Coliseu.

As obras deverão durar cerca de oito meses, período durante o qual o espaço estará fechado, e incidirão na fachada, cobertura e torre, revelou a presidente da direção do Coliseu, Mónica Guerreiro.

A empreitada, contudo, não será realizada este ano, vincou.

A concessão do Coliseu do Porto a privados, que agora fica suspensa, foi aprovada por maioria na Assembleia-Geral dos Amigos do Coliseu, em 13 de março de 2020.