Governo e município de Mafra assinam acordo para a instalação do Museu da Música

Lusa31 Jan, 2019, 07:43 | Cultura

Para a instalação do museu, o município "comparticipa no montante total de um milhão de euros", segundo o documento que é assinado hoje, pelas 17h00, na sala Diana do Palácio Nacional de Mafra.

O município deve ainda "colaborar em ações de promoção e dinamização do MNM, incluindo-o nos seus roteiros culturais", assim como "colaborar em ações de `marketing` para a atração de novos públicos".

No acordo, que vai ser hoje à tarde assinado pela ministra Graça Fonseca e pelo autarca Hélder Sousa Silva, fica determinado que compete à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que tutela os museus, "promover o projeto e as obras necessárias à instalação", do MNM, e lançar o "concurso público para o projeto de arquitetura e museografia".

A mudança para Mafra, a 40 quilómetros a oeste de Lisboa, tem sido alvo de críticas de diferentes setores.

Em novembro de 2017, a etnomusicóloga Salwa Castelo-Branco, investigadora e ex-vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, defendeu a sua instalação em amplas e condignas instalações no centro da capital.

Quanto à possibilidade de instalação em Mafra, apesar de "se terem de criar as condições necessárias", Salwa Castelo-Branco, que coordenou o Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, considerou, em declarações à Lusa, que se "perderia uma das vocações importantes [do museu] que é a ligação à população, nomeadamente os turistas".

"Não se põe em questão a importância de Mafra enquanto instituição musical, mas pôr lá a coleção [do MNM] é isolá-la da cidade e da possibilidade de ser trabalhada e estudada com a intensidade que poderia ter", argumentou a fundadora do Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e Dança, da Nova.

O MNM, atualmente instalado, na estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, tem "uma das mais ricas coleções da Europa de instrumentos musicais", assinala o documento.

São "cerca de 1.000 [instrumentos] na sua maioria de origem europeia, dos séculos XVI a XX, de tradição erudita e popular, alguns deles classificados como Tesouros Nacionais, integrando, ainda, vários espólios documentais e coleções fonográficas e iconográficas do maior relevo".

Entre os instrumentos classificados como Tesouro Nacional estão os cravos Taskin, de 1782, recentemente restaurado, e o Antunes, de 1758.

o piano Boisselot, que o compositor e pianista Franz Liszt trouxe a Lisboa, em 1845, e o violoncelo de Antonio Stradivari, que pertenceu ao rei D. Luís, são outros tesouros do museu.

O violoncelo de Henry Lockey Hill, de Guilhermina Suggia, os violinos e violoncelos de Joaquim José Galrão, os clavicórdios setecentistas das oficinas lisboetas e portuenses são outros destaques da coleção, assim os raros cornes ingleses Grenser e Grundman & Floth, do final do século XVIII, e as flautas de Ernesto Frederico Haupt, de meados do século XIX, que são exemplares únicos.