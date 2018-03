Governo e Tribunal de Contas dão aval à requalificação dos sinos de Mafra

Andreia Martins - RTP14 Mar, 2018, 15:39 / atualizado em 14 Mar, 2018, 16:35 | Cultura

Três anos depois da portaria de repartição de encargos publicada em 2015, a recuperação dos sinos do Palácio de Mafra poderá finalmente começar. Esta quarta-feira, o Tribunal de Contas anunciou que já deu o visto à empreitada de requalificação, depois de a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) ter remetido os esclarecimentos solicitados por aquele tribunal na segunda-feira. No mesmo dia, os Ministérios das Finanças e da Cultura autorizaram o gasto de 1,5 milhões de euros numa portaria publicada em Diário da República.



O visto do tribunal foi inicialmente solicitado a 2 de novembro, mas estava pendente desde 19 de dezembro. Segundo o Tribunal de Contas, faltava o envio de documentos pela DGPC com dados necessários para dar o visto que permiisse o início das obras.



Em resposta, a entidade responsável pelo Património Cultural explicava que o envio de documentos para o Tribunal estaria condicionada por "formalismos processuais que não dependem do Ministério da Cultura, relacionados com a mudança do ano económico" e com a Lei do Orçamento.



Por sua vez, o Ministério das Finanças esclarecia, em resposta à RTP, que não se encontrava pendente "qualquer despacho relativo à obra de recuperação dos Carrilhões de Mafra”.



“Mediante proposta do Ministério da Cultura foi autorizada para este fim a aplicação de saldos de gerência, no montante de 1,5 M€, no orçamento do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural”, acrescenta o gabinete de Mário Centeno.



Agora, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) garantiu, em declarações à agência Lusa, que "está tudo despachado e há condições para dar início às obras". Os trabalhos serão adjudicados por uma empresa estrangeira.

"Riscos de segurança"

Também esta quarta-feira, os Ministérios da Cultura e das Finanças autorizaram o gasto de 1,5 milhões de euros nas obras, a realizar até 2019, numa portaria de extensão da despesa que foi publicada hoje em Diário da República, uma vez que a portaria de repartição de encargos entre 2015 e 2017 já tinha sido publicada em 2015.



Fica desta forma autorizada a utilização das verbas pela Direção-Geral do Património Cultural e pelo Fundo de Salvaguarda do Património Cultural durante dois anos económicos.



Nesta portaria, os Ministérios das Finanças e da Cultura reconhecem "a urgente necessidade" de proceder à reabilitação dos sinos e torres sineiras do Palácio Nacional de Mafra, considerando "os riscos de segurança, não só para o património em si, como para os utentes do imóvel e transeuntes da via pública".



Mais reconhece que os conjuntos sineiros apenas se têm mantido no lugar devido "por estarem sustentados em sucessivas intervenções de escoramento".



Apesar do escoramento dos sinos de maior dimensão, "as estruturas de suporte de madeira apresentam apodrecimento generalizado e as suas ligações de entalhe há muito se encontram fragilizadas ou mesmo desaparecidas", com a fadiga do material cada vez mais evidente.



A portaria refere ainda que "a operacionalidade dos carrilhões devolverá ao Palácio Nacional de Mafra o seu papel ímpar a nível mundial no campo dos instrumentos musicais integrados em património arquitetónico, não existindo, em nenhuma parte do mundo, uma basílica com seis órgãos de elevado valor artístico e histórico e com dois carrilhões, para além da sua dimensão e importância histórica".



c/ Lusa