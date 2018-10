Governo saúda Coimbra pelo título de Região Europeia da Gastronomia 2021

Lusa08 Out, 2018, 21:11 | Cultura

Numa mensagem enviada ao presidente de CIM da Região de Coimbra, Capoulas Santos sublinhou a "importância da gastronomia enquanto património cultural, capaz de se multiplicar por diversas regiões do país, tornando cada uma delas única".

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra recebeu hoje, em Bruxelas, o título de Região Europeia da Gastronomia 2021, atribuído pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT).

Na cerimónia participou a secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, que salientou as características distintivas do território.

"Portugal é um território da distinção, da diversidade e da diferenciação, com uma história rica e antiga", disse Célia Ramos aos jornalistas, após a cerimónia de entrega do título.

No contexto nacional, acrescentou, Coimbra e toda a região contém em "si mesma a diferenciação de 19 municípios, que vêm desde a Serra da Estrela até à costa".

"No fundo, isto é uma distinção que pode ser uma bandeira para nos afirmar pela gastronomia, num território em que temos património mundial e nos afirmamos noutras áreas", disse a governante.

A candidatura promovida pela CIM Região de Coimbra conta, entre os fundadores, com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro, Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.