Governo timorense saúda e quer reforçar cooperação portuguesa no setor dos `media`

"É uma avaliação muito positiva, resultado da boa cooperação entre o Governo timorense e o Governo português via Instituto Camões. Há quase 80 jornalistas que agora já têm muita competência, especialmente no domínio do português", disse à Lusa Merício Akara.

"Estou muito contente com o apoio do Instituto Camões. O projeto continua até 2023. Gostava que mais jornalistas possam participar. Queremos ampliar o projeto a outros jornalistas", sublinhou o responsável, no final da entrega, juntamente com o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, de certificados a um grupo de mais de 60 jornalistas que completaram uma nova fase de formação no Consultório da Língua para Jornalistas.

O projeto de "capacitação dos profissionais da comunicação de Timor-Leste, em língua portuguesa, para transmissão de informação fidedigna ao público" é financiado conjuntamente pelos dois países e continuará a ser implementado até 2023.

Mais de 200 profissionais timorenses já receberam formação, desde o início do projeto.

A iniciativa, financiada através do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, pretende "contribuir para o aumento da literacia mediática, económico-financeira e jurídica e para o fomento do conhecimento geral da população através da capacitação em língua portuguesa dos profissionais de comunicação social".

"É obrigação do Governo continuar a apoiar a formação em português. O Governo quer continuar a promover as duas línguas oficiais. E com os jornalistas é mais fácil promover as duas línguas em todo o país", disse Merício Akara.

Akara e o diplomata português estiveram reunidos, antes da cerimónia de entrega dos certificados, para fazer um ponto de situação sobre o projeto.

José Pedro Machado Vieira explicou à Lusa que ambos concordaram "nos resultados positivos que o projeto está a ter", destacando o "empenho dado pelo Governo timorense ao projeto", inclusive nos encargos financeiros.

"Já é um projeto com uma divisão equitativa dos encargos. Foi um projeto que começou com duas pessoas e que agora já tem uma equipa sólida, que conseguiu funcionar mesmo durante à pandemia, passando-se de uma fase de reforço em língua portuguesa para reforço técnico e agora já uma fase de produção de conteúdos pelos próprios jornalistas", explicou o diplomata.

Numa intervenção na cerimónia de entrega dos certificados, Machado Vieira sublinhou os "avanços na área da formação técnica, que constitui uma nova abordagem de trabalho nesta segunda fase do projeto".

"Espera-se que com a conclusão da análise das necessidades formativas de jornalismo e das recomendações para o plano de formação de jornalismo, bem como a posterior elaboração de manuais de formação e a realização das formações" possam ajudar a alcançar o objetivo de ter "jornalistas com competências técnicas reforçadas".

Os certificados agora entregues dizem respeito a cursos concluídos até outubro último, lembrou.

O diplomata referiu-se ainda ao "papel fundamental" das equipas de revisão linguística e acompanhamento das secções de português nos vários órgãos da comunicação social timorense.