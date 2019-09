Governos de Portugal e Cabo Verde assinam protocolo com Teatro Nacional São João

Lusa06 Set, 2019, 23:16 | Cultura

Assinado entre o Ministério da Cultura de Portugal e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, o acordo tem a duração de três anos, podendo ser renovado, e será gerido por um representante de cada ministério e um outro nomeado pelo TNSJ.

No protocolo, que foi hoje assinado pelos respetivo ministros, e a que a Lusa teve acesso, pode ler-se que "constitui objeto do presente acordo a cooperação recíproca, sem transferência financeira entre as partes", para "ações conjuntas no âmbito da produção e exibição das artes cénicas", mas também no campo da formação e pesquisa teatral.

Constituem atividades conjuntas a produção de peças e ações de formação, além de intercâmbio de artistas, mas também a colaboração nas várias áreas artísticas associadas à produção teatral, da direção de cena à sonoplastia, edição e iluminação, mas também a partilha de documentação e informação.

No âmbito deste protocolo, será já em Cabo Verde a estreia de uma peça, "Achadiço", em novembro, com encenação do novo diretor artístico, Nuno Cardoso.

Cardoso assume, no mesmo mês, a encenação de "Bella Figura", de Yasmina Reza, que abre o Festival Mindelact - Festival Internacional de Teatro do Mindelo, que se realiza em São Vicente.

"Cabo Verde está num período em que quer aprender, errar, experimentar", atirou o ministro cabo-verdiano da Cultura, Abraão Vicente, à margem da apresentação da programação até fevereiro de 2020 do TNSJ, realçando o trabalho de um ano para alcançar um acordo.

O protocolo não é "o final do caminho, mas mais um instrumento" para apoiar o teatro cabo-verdiano, destacando o esforço "da Ilha de São Vicente, que agarra o teatro como forma sublime e especial de expressar Cabo Verde".

Por seu lado, a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, afirmou que esta será, "certamente, mais do que apenas um protocolo" e que dará "lugar a trabalho de terreno", num momento em que "a dimensão de internacionalização não pode voltar a estar perdida no meio da vocação de um teatro nacional".