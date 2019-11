Grande Exposição sobre o pintor Alvaro Pirez d`Évora no Museu Nacional de Arte Antiga

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

"É um dos projetos do Museu mais ambiciosos de sempre" diz Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga ao falar da Exposição entre 29 de novembro e 15 de março do próximo ano sobre a obra e a época de Álvaro Pires d'Évora.