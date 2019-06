Greve dos trabalhadores do Teatro Nacional

A esperança de uma resposta às queixas dos trabalhadores por parte dos ministérios da Cultura e das Finanças ainda paira no ar.



Caso a greve se concretize pode cair por terra a estreia da “La Bohéme” no Teatro Nacional de São Carlos.



Luís Cunha, da direção do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos explicou que tudo pode voltar à normalidade se as reivindicações forem ouvidas ao mesmo tempo que revelou o que está em causa nesta greve.



A estreia de “La Bohéme” está marcada para as 20h00 no Teatro Nacional de São Carlos.