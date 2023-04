Greve na EasyJet deixa 21 estudantes portugueses retidos em Milão

Esta segunda-feira, os tripulantes de cabine manifestaram-se no Porto e em Lisboa por melhores salários e condições de trabalho.



De acordo com a empresa britânica, nos últimos três dias foram cancelados 52 voos em Portugal. m número que não corresponde às contas do Sindicato que regista quase 80 cancelamentos.