Grupo musical "Entre Nós" leva cultura de Goa além de Lisboa

O Museu do Oriente, em Lisboa, recebe na quinta-feira o concerto de abertura dos "Entre Nós", composto por Nadia Rebelo, Omar de Loiola Pereira, Selwyn Menezes e Nigel Vales, quatro músicos naturais de Goa, antiga colónia portuguesa no sudoeste da Índia.

A diretora da associação Communicare Trust em Goa, Nalini Elvino de Sousa, disse que o objetivo é "mostrar não só a música mais tradicional, mas também a música que se canta hoje em dia".

O "Entre Nós" criou "uma sinergia entre a música portuguesa (fado e música contemporânea) e a música goesa", cantada em concani, a língua oficial do estado de Goa, indicou a associação, em comunicado.

O grupo junta à música portuguesa o `mandó`, género musical goês, e os `cantaram`, canções que costumavam ser entoadas entre as cenas do `tiatr`, uma forma de teatro de revista popular sobretudo entre os emigrantes goeses, explicou Sousa.

"Vamos contar uma história, sobre como é que as músicas mais antigas, dos nossos avós, passaram de geração para geração, como se foram transformando, até chegar aos dias de hoje", referiu a responsável.

O concerto no Museu do Oriente já está esgotado, "porque há uma grande comunidade goesa a viver em Lisboa", disse Sousa.

Mas como o conhecimento do público português em geral sobre a música de Goa é "ainda reduzido, especialmente fora da grande Lisboa", o grupo vai atuar também em Aveiro e em Ovar.

Em 17 de setembro, o "Entre Nós" vai criar "uma pequenina peça de teatro à volta de uma canção de embalar em concani", com crianças e jovens com necessidades especiais da associação Pais em Rede, em Aveiro.

No dia seguinte, os membros do grupo goês realizam um workshop de três horas com jovens estudantes da Oficina de Música de Aveiro, que termina com uma `jam session` aberta ao público.

Em 20 de setembro, o "Entre Nós" participa no festival "Na Kalha," num concerto ao ar livre na praça das Galinhas, em colaboração com os Senza, um grupo português composto pelo guitarrista Nuno Caldeira e a vocalista Catarina Duarte, que estiveram em Goa em 2015.

No dia seguinte, o grupo atua na Universidade de Aveiro, com o valor dos bilhetes a reverter, na totalidade, para a Pais em Rede, associação que há mais de 10 anos apoia as famílias de crianças e jovens com necessidades especiais.

"Espero que os jovens [da associação] também venham ao palco para fazermos a encenação da canção de embalar", disse Nalini Elvino de Sousa.

A passagem do "Entre Nós" vai servir também para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, uma vez que foi só após a Revolução dos Cravos que Portugal aceitou a integração de Goa, Damão e Diu na Índia, lembrou.

"Portanto, também são 50 anos importantes para nós. Achei que era muito importante nós também celebrarmos", disse Sousa.

Em três dias, de 17 a 19 de dezembro, Goa, Damão e Diu foram tomados pela União Indiana, pondo fim a 451 anos de soberania portuguesa nos territórios.