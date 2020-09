Grupo pró-Évora propõe classificação do Mosteiro da Cartuxa como monumento nacional

Foto: Facebook Grupo pró-Évora

A associação de defesa do património quer que todo o conjunto do Mosteiro da Cartuxa em Évora seja classificado como monumento nacional. O objetivo é salvaguardar o valor cultural, espiritual e simbólico do mosteiro. Marcial Rodrigues, presidente do grupo pró-Évora, explica a iniciativa.