Grutas do Poço Velho - berço de Cascais

Foto: Câmara Municipal de Cascais

Bem no centro de Cascais existem umas grutas que a maioria já ouviu falar mas não conhece. Em junho a Câmara Municipal de Cascais quer abrir as portas ao público das grutas do Poço Velho, é assim que se chamam. A autarquia acredita que se vão tornar no espaço mais visitado do concelho. O local está a ser recuperado e mellhorado com passadiços e jogos de luzes para que o visitante possa viajar no tempo e percorrer as reentrancias desta grutas, envoltas em historias, mitos e lendas. Reportagem de Paula Véran https://cultura.cascais.pt/virtual_tour/pocovelho.html