Guerra e Paz edita livro de Howard Altmann, poeta canadiano inédito em Portugal

Com chegada prevista às livrarias no dia 05 de fevereiro, "As a light snow keeps falling", no original, toma para título o verso de abertura de um conhecido poema do autor nascido em Montreal, mas que se fixou em Nova Iorque, estudou em Stanford, ensinou poesia na prisão feminina de Manhattan e é hoje conhecido como "poeta de Nova Iorque", como a editora o apelida.

Esta é a primeira vez que o "poeta de Nova Iorque" é publicado em Portugal, em edição bilingue, inglês e português, naquela que é uma das apostas da Guerra e Paz para este ano, traduzido por Eugénia de Vasconcellos, também ela poeta, autora de "O Quotidiano a Secar em Verso e Sete Degraus sempre a Descer".

A editora tinha anunciado que a poesia seria uma das apostas do seu plano para 2019, e este é um dos livros escolhidos, da autoria de um poeta nunca antes publicado em Portugal e cujos poemas já foram selecionados pelo jornal britânico The Guardian, para a rubrica "o poema da semana", para a North American Review, a revista de Yale e a Poetry Foundation.

"A poesia de Altmann é a de uma voz humana que procura a serenidade numa harmonia que concilie a casa, a neve, a luz e a escuridão, a paisagem, o som", descreve a editora, destacando que a paixão do autor por Portugal e pelo Brasil é visível em poemas como "Saudade", "Salvador da Baía" ou o inédito "Lisboa".

"O rio Tejo é um corpo que nunca dorme", escreveu Howard Altmann para a North American Review, em 2014, onde falou da "experiência de caminhar em Lisboa", como se a cidade impusesse "uma ordem mais elevada do que a maioria das outras cidades", nesse processo de andar passo a passo: "Caminhar é amar", garantiu.

John Ashbery (1927-2017), considerado um dos maiores poetas norte-americanos do século XX, vencedor do prémio Pulizer, disse que os poemas de Altmann eram, pela sua singeleza, "tão necessários quanto um copo de água".

Howard Altmann é autor dos livros de poesia "Who Collects the Days" e "In This House", da peça de teatro "The Johnsons & The Thompsons" e de uma série de histórias para crianças.

Nascido em Montreal, no Canadá, graduou-se em Economia e Finanças, nas universidades McGill e de Stanford, vivendo atualmente em Nova Iorque, dedicado à poesia, depois de ter sido analista do Goldman Sachs, de 1986 a 1989, e de ter sido vice-presidente da companhia nova-iorquina de investimento imobiliário W.P. Carey & Co, na década de 1990.

A Guerra e Paz publicou ainda este mês "Guardados numa Gaveta Imaginária", da luso-angolana Tchiangui Cruz, também uma estreia em Portugal.