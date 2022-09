Guerra na Ucrânia em destaque nas exposições do Estação Imagem Coimbra

Numa edição que é dedicada aos fotojornalistas ucranianos, o Estação Imagem 2022 vai contar com seis exposições no programa do festival, cinco delas sobre a guerra na Ucrânia, anunciou hoje a Câmara de Coimbra, que coorganiza a iniciativa, juntamente com a associação Estação Imagem.

Quatro dessas cinco exposições centradas no conflito são da autoria de fotógrafos ucranianos e outra "do célebre fotojornalista americano James Nachtwey", recuperando um trabalho feito para a revista The New Yorker, realçou a autarquia.

"Nachtwey é hoje uma lenda viva do fotojornalismo. Pelo autor, pelo trabalho e pelo momento, esta é a exposição que museus, galerias e espaços expositivos de todo o mundo gostariam de ter nesta altura", destacou o município, realçando que o autor estará em Coimbra entre 16 e 17 de setembro.

As quatro exposições de fotógrafos ucranianos são "O Inverno Vermelho de Bucha", de Daniel Berehulak, que passou várias semanas a documentar os crimes de guerra naquela localidade ucraniana; um trabalho de Evgeniy Maloletka e Mstyslav Chernov, que reportaram o cerco naquela cidade portuária do sul da Ucrânia e uma exposição do combatente e fotógrafo Dmytro Kozatskyi, que documenta 80 dias da resistência do Regimento Azov (grupo controverso, cujas origens estão associadas à extrema direita ultranacionalista ucraniana) na siderurgia Azovstal.

A única exposição que não retrata a guerra resulta do projeto vencedor da Bolsa Estação Imagem 2020-2022, intitulado "Interior", de Ricardo Lopes, que aborda o fenómeno do despovoamento na região Centro.

O Prémio Estação Imagem 2022, integrado no festival, será anunciado a 17 de setembro, numa cerimónia a decorrer no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, com a presença dos membros do júri.

O programa inclui também visitas guiadas e comentadas às exposições e a exibição de filmes no auditório do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.