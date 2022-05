Guerra na Ucrânia simplificou consenso sobre adesão da Finlândia à NATO - jornalista

"Para a Finlândia foi mais fácil iniciar esta discussão, porque existe essa opção na política governamental desde há 20 anos, todos os partidos se reconheceram nesta opção. Caso a situação se alterasse, a Finlândia reservava-se no direito de pedir a adesão à NATO, e no caso de a NATO aceitar", indicou à Lusa Minna Holopainen, diretora de informação da agência noticiosa privada finlandesa STT.

"Tínhamos a opção de apelar à adesão, e se pensarmos na guerra na Ucrânia, é difícil explicar que a situação não se tivesse alterado. E isso tornou a situação mais simples para a Finlândia", acrescentou.

Neste contexto, o pedido de adesão da Finlândia à aliança militar ocidental não pode ser considerado uma surpresa, pelo facto de a "opção NATO" constituir desde há muito uma perspetiva que poderia ser concretizada.

"A Finlândia estava bem preparada politicamente para uma situação onde os desafios de segurança fossem alterados e algo acontecesse e havia um consenso político de que a NATO seria uma opção para nós", disse Holopainen.

Na Suécia, adiantou, não foram produzidos documentos oficiais sobre esta questão, e "os partidos e os governos tinham a sua própria posição que se refletia na composição dos governos", mas o processo foi distinto na Finlândia, que partilha uma fronteira com a Rússia de cerca de 1.300 quilómetros, e com uma história atribulada desde a independência finlandesa em 1918 até finais da II Guerra Mundial.

Na sequência dos documentos que têm sido elaborados desde há vários anos, e agora atualizados, Minna Holopainen admite que o pedido formal de adesão ocorra na próxima semana.

"Amanhã, quinta-feira, o nosso Presidente [Sauli Niinisto] vai pronunciar-se e emitir a sua posição, não o fez até agora. Todos sabem o que ele pensa, mas será o anúncio oficial sobre o que pensa", indicou.

Em paralelo no Eduskunta, o Parlamento finlandês, prosseguem os debates em torno de um documento do Executivo que explica a alteração da situação.

"Nesse texto não existe uma sugestão para a adesão na NATO. Coloca diversas opções, e no Parlamento ainda decorre o processo de discussão, e que está a terminar, prevendo-se que vote este documento do Governo na segunda-feira", explicitou.

Ainda na quinta-feira, a chefe da diplomacia finlandesa, Pekka Haavisto, vai comparecer perante o comité de assuntos externos do Parlamento Europeu para debater os desafios da segurança europeia na sequência da guerra na Ucrânia, enquanto o Presidente Sauli Niinisto também se reunirá em Helsínquia com um grupo de coordenação especial, dirigido pelo presidente do parlamento e com a presença dos grupos parlamentares.

"O processo oficial e este documento ainda estão no Parlamento. No sábado, o Partido Social-Democrata [SDP, o principal partido da coligação governamental] liderado pela primeira-ministra Sanna Marin, será o último a revelar a sua posição durante um encontro sobre a adesão à NATO", precisou a diretora da agência noticiosa privada STT, que também pormenorizou um dos últimos passos para a formalização do processo.

"No próximo domingo haverá uma importante reunião, ainda não divulgada oficialmente, entre o Presidente e os principais ministros do Governo, trata-se de um comité especial que define a política externa e de segurança", indicou.

"Provavelmente vão concordar na proposta de pedir a adesão à NATO, e de seguida o Governo comparecerá no Parlamento, que deverá votar nesse sentido na segunda-feira. E depois, será apenas necessário ir a Bruxelas e efetuar o pedido no quartel-general da NATO".

Numa referência a uma eventual reação da Rússia ao pedido de formalização da adesão à NATO, Minna Holopainen considerou "não existir muita preocupação" no país e destacou a "boa preparação" das forças de segurança, em particular das Forças Armadas.

"Não esperamos um ataque, a Rússia talvez possa dirigir migrantes em direção às nossas fronteiras, isso pode acontecer, não sabemos. Mas é muito improvável, em qualquer circunstância, que se verifique um ataque. Para a Rússia seria difícil, agora que está muito `ocupada` na Ucrânia", opinou.

No entanto, admitiu "muita preocupação" em alguns setores da população finlandesa, e que pode implicar a tendência para "ter dinheiro em casa e ainda reservas de água e de alimentação, no caso de surpresas desagradáveis".

A jornalista e diretora de informação da STT sugere que a reação de Moscovo pode antes passar pela tentativa de "desinformação", que diz já se ter iniciado, através de relatos pouco abonatórios para a Finlândia e Suécia devido à adesão à NATO.

"Mas essa campanha será apenas dirigida ao povo russo. Na Finlândia haverá muito pouca gente a acreditar nessas narrativas. Não é bonito, mas estamos preparados", assegurou.

Segundo uma sondagem divulgada na segunda-feira pela televisão pública YLE, 76% dos inquiridos pronunciaram-se pela adesão à Aliança, enquanto 12% emitiu opinião contrária.

"Seria difícil explicar ao povo finlandês por que motivo não avançamos com a opção há muito existente sobre o pedido de adesão à NATO na atual situação de guerra na Ucrânia. Podemos avançar, ou não, mas em relação à nossa política externa com a Rússia talvez a segunda opção não seja a melhor ideia", concluiu.