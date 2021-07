Guia divulga gastronomia e vinhos produzidos na região da Beira Interior

A publicação, que foi apresentada no Solar do Vinho da Beira Interior e sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), tem como objetivo "ajudar a alavancar o turismo no Centro de Portugal e, particularmente, na região da Beira Interior", como referiu Adriana Rodrigues, da entidade Turismo Centro de Portugal.

Segundo a responsável, o projeto editorial assume maior relevância por permitir ajudar os restaurantes e as unidades hoteleiras da região na recuperação económica "numa altura tão difícil" como a atual, devido à pandemia.

O desafio para a criação do "Guia Boa Cama Boa Mesa - Beira Interior Gourmet" surgiu no ano passado, durante a realização de uma `press trip` pelas cinco comissões vitivinícolas da região Centro.

"É um projeto transversal e a Turismo Centro de Portugal pauta-se por apoiar e desenvolver projetos que ajudam a alavancar toda a região", justificou.

O guia, que na opinião de Adriana Rodrigues é "muito fácil" de consultar e de transportar, é hoje distribuído (80 mil exemplares) com o semanário Expresso e também ficará disponível nas plataformas digitais.

Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, disse na apresentação do guia que o projeto apareceu no seguimento do concurso de gastronomia e vinhos Beira Interior Gourmet, que teve este ano a segunda edição, e inserido na estratégia da Rota dos Vinhos da Beira Interior criada há cerca de dois anos.

O guia vai servir para que os visitantes da região sejam conduzidos "para sítios e experiências interessantes", segundo o responsável.

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, referiu que a iniciativa permitirá levar "mais turistas, mais gente" para o território e irá beneficiar a economia local.

O guia "reputa-se da maior importância, porque há um trabalho de muita gente para promover o território", para que o consumidor perceba "a capacidade de oferta da restauração e da hotelaria" existente na região, observou.

O autarca disse ainda que o setor do vinho "tem crescido na região" e o guia "promove o magnífico trabalho" que tem sido desenvolvido.

Fernando Brandão, jornalista do Boa Cama Boa Mesa, disse que a elaboração do "Beira Interior Gourmet" foi "um grande desafio" e "interessante".

A publicação, totalmente a cores e com 36 páginas, "é um convite a vir visitar toda uma região, tendo como argumento o vinho e a comida", referiu.

A CVRBI tem sede na cidade da Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.

Na área da CVRBI, com perto de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas (destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal, e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen), existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.