Guimarães acolhe 10.º Westway LAB

Este ano, o Westway LAB conta com 22 concertos, mobilizando ainda nomes como Redoma, Ana Lua Caiano, Nacho Vegas, La Furia, Catarina Munhá, que se repartirão pelos três palcos do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e por outros locais da cidade, como Convívio, Oub’Lá, Ramada 1930 e São Mamede Tribuna.Além dos concertos, haverá ainda "Talks" com músicos em residência, as Conferências PRO, que vão acontecer no Palácio Vila Flor e envolvem convidados como Almudena Heredero (Primavera Sound), Rodrigo Areias (Bando à Parte) e Kees van Weijen (IMPALA – Independent Music Companies Association) e um mercado de discos.A abertura da 10.ª edição está a cargo do projeto Edgarbeck, de Rui Souza (Dada Garbeck) e Edgar Valente (Criatura e Bandua).