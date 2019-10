Guimarães Rosa, Ana Margarida de Carvalho e biografia de Leonard Cohen em outubro

Lusa02 Out, 2019, 11:24 | Cultura

Um dos livros em destaque este mês na Companhia das Letras é o romance experimental modernista "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, um dos mais importantes nomes da literatura brasileira do século XX, que é publicado pela primeira vez em Portugal tal e qual o texto original, sem qualquer adaptação.

Na mesma editora, vai sair "O Último Minuto na Vida de Saramago", do português Miguel Real, uma espécie de `autobiografia` construída a partir da imersão do autor na cabeça de Saramago, imaginando o que terá sido o seu último minuto de vida.

Também de cariz autobiográfico, é publicado pela Alfaguara "Bem-vinda a Casa -- Memórias", de Lucia Berlin, escritora norte-americana que morreu em 2004, um livro de textos autobiográficos em que a autora estava a trabalhar antes de morrer, e que o filho compôs, juntando "fotografias e cartas da sua vida preenchida, trágica e romântica".

De regresso às livrarias nacionais está "Todas as Almas", do espanhol Javier Marias, um romance de 1989, "esgotado há muito".

A Relógio d`Água vai publicar "O Gesto Que Fazemos para Proteger a Cabeça", o mais recente livro da premiada escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho, cuja história gira em torno de duas sociedades fechadas na raia alentejana, que vivem à margem da lei, em tempos próximos da guerra civil espanhola.

No mesmo mês, publica-se um livro de António Barreto, intitulado "Fotomaton", que reúne os retratos de três políticos do século XX português: Salazar, Álvaro Cunhal e Mário Soares.

A Relógio d`Água vai editar também mais uma obra da escritora italiana Elsa Morante, "O Xaile Andaluz", que reúne catorze novelas sobre o mundo da infância e da adolescência, assim como um livro finalista do Man Booker International Prize 2019, "As Ilhas dos Pinheiros", de Marion Poschmann, e outro finalista do Prémio Leya, "O Pecado de Porto Negro", de Norberto Morais, passado numa América Latina imaginária.

As "Cartas de Prisão", da revolucionária alemã de origem polaca Rosa de Luxemburgo, a reedição de "Sobre a revolução", livro em que Hannah Arendt compara as revoluções americana e francesa, e o romance "O Adolescente", de Dostoievski, são outras das novidades previstas para este mês.

A editora vai colocar em livraria também uma ampla antologia dos poemas e canções de Leonard Cohen, feita com a participação do próprio autor.

Outra editora que coloca Leonard Cohen em destaque é a Tinta-da-China, com a publicação de "I`m Your Man: A Vida de Leonard Cohen", "a grande biografia de Leonard Cohen", escrita por Sylvie Simmons.

"Câmera Lenta e Outros Poemas", de Marília Garcia, vencedor no ano passado do Prémio Oceanos, "Flores da Calçada", primeiro livro de fotografia do Pedro Serpa, designer gráfico da Tinta-da-China, o número 4 da "Granta em Língua Portuguesa", com o tema "Cinema", e os "Discuros", de Mark Twain, na coleção de humor dirigida por Ricardo Araújo Pereira são outros destaques da Tinta-da-China.

Para este mês, são cinco as apostas da Elsinore: o terceiro volume do quarteto das estações de Ali Smith, "Primavera", o segundo da trilogia da feminista francesa Virginie Despentes, "Vernon Subutex 2", um novo romance de João Reis, "Quando Servi Gil Vicente", um dos finalistas do Prémio Booker deste ano, "Frankissstein: Uma História de Amor", de Jeanette Winterson, e "História da Violência", a ficção autobiográfica e catártica de Édouard Louis, baseada num episódio real de violência.

O maior destaque da Cavalo de Ferro é o novo romance de Olga Tokarczuk, uma das mais premiadas autoras da atualidade, vencedora do Man Booker Internacional em 2018, intitulado "Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos", misto de `thriller` psicológico e efabulação macabra.

Na mesma editora há ainda a registar a primeira obra da romancista britânica Anna Kavan (1901-1968) em Portugal, "Gelo", uma ficção apocalíptica num mundo pós-nuclear, considerado o melhor livro de ficção-científica no ano da sua publicação (1967), e uma nova tradução do original de "A Marcha de Radetzky", de Joseph Roth.

A Dom Quixote lança mais um romance de espionagem de John Le Carré, "Agente em Campo", em lançamento mundial, no dia 29 de outubro, na mesma data em que chega às livrarias "Poemas de Amor", um livro que reúne os grandes poemas de amor de Pablo Neruda, com tradução do poeta Nuno Júdice.

Antes disso, chega às livrarias "Operação Shylock", de Philip Roth, livro original de 1993, que é ao mesmo tempo uma história de espionagem, um `thriller` político, uma reflexão sobre a identidade e uma confissão, assim como um romance vencedor do National Book Critics Circle Award, "Órfãos de Brooklyn", de Jonathan Lethem, editado pela Lua de Papel.

A Antígona publica "O Quépi e outros contos", da escritora francesa Colette, e "A Cozinha Canibal", do escritor, pintor e ator surrealista francês Roland Topor.

Já no final do mês chega mais um livro de Eduardo Galeano, "Futebol Sol e Sombra", uma homenagem ao futebol, e a reedição de duas obras "fundamentais" do movimento surrealista: "Nadja" (1928) e "O Amor Louco" (1937), ambos da autoria de André Breton.

A Quetzal traz como novidades "Uma Beleza que nos Pertence", de José Tolentino Mendonça, "O Apelo da Tribo", de Mario Vargas Llosa, e "O Amigo do Deserto", de Pablo D`Ors.

A Porto Editora destaca "A Forma do Corvo", romance de estreia de DeSales Harris, "Uma Vida Inteira", de Robert Seethaler, bem como a reedição do primeiro livro de Mário de Carvalho, "Contos da Sétima Esfera", e de "Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo", um retrato de Salazar e do pais durante a ditadura, por Teolinda Gersão.

A Assírio & Alvim publica "Falésia", de Vítor Nogueira, "Poesia e Prosa", de Tao Yuanming, "O livro do Joaquim", de Daniel Faria, "Harmonia", de António Colinas, e "O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá", de T.S. Eliot.

A Sextante leva às livrarias "Morrer na Primavera", de Ralf Rothmann, e "O Prisioneiro de Zenda", de Anthony Hope, enquanto na coleção Livros do Brasil saem "Confissões de uma Máscara", de Yukio Mishima, e "Plexus", de Henry Miller.