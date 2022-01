Guineenses pintam 27 quadros das famílias reais da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

O contacto aos dois jovens artistas guineenses, que mantêm um estúdio e galeria de vendas na feira do artesanato em Bissau, partiu do ex-embaixador da Guiné-Bissau na Arábia Saudita Mamadu "Gomes" Sano, explicou Lemos Djatá.

"Fomos escolhidos para realizar uma encomenda de 27 retratos entre reis, sultões, príncipes e ministros dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. É de referenciar dois dos grandes nomes como Mohammed bin Rashid Al Maktoum (emir de Dubai) e Salmán bin Abdulaziz (rei de Arábia Saudita). Devemos essa honra ao Sr. Gomes Sano pela confiança na nossa mestria e muito lhe agradecemos", assinalou o pintor.

Um dos irmãos, Ismael Djatá, ainda tentou transportar pessoalmente os 27 quadros de Bissau até ao Dubai, onde faria a entrega formal da encomenda, mas devido às dificuldades na obtenção de visto de entrada acabou por ficar em Lisboa.

De Portugal, contou que os quadros seguiram, por correio, para o Dubai ao cuidado da ministra da Cultura dos Emirados Árabes Unidos, que os vai fazer chegar aos destinatários.

Lemos Djatá disse ainda que se sente honrado com a possibilidade de retratar "algumas das pessoas mais importantes do mundo árabe".

"Obrigado, Alá, por nossa arte ser grandiosa e permanecer nas casas luxuosas", sublinhou o artista guineense, que vê neste trabalho, além de uma forma de ganhar dinheiro, oportunidade de elevar o nome da Guiné-Bissau.

"Sentimo-nos realizados por retratar o Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que além emir do Dubai também é dono de 99,64% da Dubai holding, através de um quadro de 100x90cm com recurso à técnica `oil on canvas`", explicou Lemos Djatá.

Os dois irmãos pintores guineenses trabalham à base de tinta acrílica, aguarela e óleo.