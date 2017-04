Partilhar o artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum Imprimir o artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum Enviar por email o artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum Aumentar a fonte do artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum Diminuir a fonte do artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum Ouvir o artigo Guitarrista Luísa Amaro atua em trio na segunda-feira e antecipa temas do novo álbum

Tópicos:

Barcelona, Barroso, Cancioneiro, Gonçalo, Guilherme, Guitarra Clássica, Luísa, Paredes, Paço, Raiz,