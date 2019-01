Guitarrista Marta Pereira da Costa faz digressão nos Estados Unidos em março

Lusa19 Jan, 2019, 10:10 | Cultura

A guitarrista, distinguida pela Fundação Amália Rodrigues com o Prémio Melhor Instrumentista, em 2014, vai apresentar temas do álbum de estreia a solo, editado em outbro de 2016, "assim como alguns inéditos compostos em nome próprio", segundo comunicado da sua promotora.

A digressão abre no dia 08 de março com um recital na embaixada de Portugal em Washington, e no dia seguinte toca na Sala Millennium, do John F. Kennedy Performing Arts Center, também na capital federal norte-americana, seguindo para Austin, no Estado do Texas, onde toca nos dias 12 e 13, no Festival SXSW South by Southwest (SXSW).

O cartaz do festival, cuja programação inclui conferências, debates, cinema, apresentações de novas empresas e diversos concertos em simultâneo, conta também, nesta edição, com o trio português Vaarwell, que prevê editar em fevereiro próximo um novo EP, que apresentará no palco do SXSW.

Festival de referência do panorama profissional, o SXSW reúne elementos da indústria criativa, promotores, editores discográficos e agentes de música.

A digressão de Marta Pereira da Costa prossegue no dia 14 de março, no 360.º Atrium, do Lincoln Center, em Nova Iorque, e no dia seguinte sobe ao palco do DROM, ainda em Nova Iorque, encerrando a digressão, no dia 16, no Narrows, em Fall River.

Marta Pereira da Costa, instrumentista de guitarra portuguesa, quando da edição do seu CD de estreia, em declarações à agência Lusa, afirmou que "o objetivo era fugir ao estigma do fado e dar dimensão à guitarra portuguesa, que não deve estar só cingida ao fado, dadas as suas características, pois tem uma sonoridade e um timbre muito próprios".

Em maio de 2017, Marta Pereira da Costa apresentou o álbum de estreia no Tivoli, em Lisboa, e tem realizado diversas atuações em Portugal e no estrangeiro.

A guitarrista, como convidada, participou em 2005 num espetáculo do guitarrista Mário Pacheco, do qual resultou o CD/DVD "A Música e a Guitarra -- Clube de Fado", apontado pela revista britânica Songlines como um dos dez melhores álbuns do ano.

Em 2008, Pereira da Costa participou como solista no CD "Fados d`Alma", do fadista Rodrigo Costa Félix, e participou na gravação do tema "Pasa", inserido no álbum "Unidad de Canciones Intensivas", no qual participou a convite do compositor e produtor espanhol Jaime Roldán.

Em 2011 voltou a participar num CD de Rodrigo Costa Félix, "Fados de Amor", que, segundo informação do Museu do Fado, é "o primeiro disco da história do fado em que a guitarra portuguesa é tocada, em exclusivo", e que foi distinguido com o Prémio Amália para o Melhor Álbum, em 2012, ano que a guitarrista iniciou a sua carreira a solo, tendo-se estreado em Toronto, no Canadá.