Guitarristas Rodrigo y Gabriela a 18 de julho no CoolJazz Festival em Oeiras

"A dupla mexicana faz uma viagem perfeita entre Jimi Hendrix, o jazz fusão e o flamenco", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa, acrescentando que se trata de "um duelo melódico, harmonioso, técnico e pulsante que difere dos padrões `standard`".

O texto da organização cita o jornal inglês The Independent, que se se referiu ao "flamenco rock", "o que emana do palco quando Rodrigo y Gabriela tomam conta das guitarras".

Rodrigo y Gabriela atuam no dia 18, no dia seguinte tocam The Pretenders, no Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras e, no dia 20, atua o cantor e saxofonista Maceo Parker, nos Jardins do Marquês de Pombal.

Jorge Palma, no dia 25 de julho, e Luísa Sobral, que atua no dia 26, ambos no palco dos Jardins do Marquês de Pombal, são os dois únicos nomes nacionais já anunciados.

O músico Jorge Palma apresenta-se a solo, em voz e piano, para apresentar, no palco do Festival edpcooljazz, o espetáculo "Só", que será "uma experiência única em que a essência da música, tal como é criada, vai tocar mais alto", segundo comunicado da organização.

Luísa Sobral vai apresentar "os seus temas mais emblemáticos" e o seu quarto álbum, "Luísa", publicado em finais do ano passado, segundo a mesma fonte.

Na semana passada foi anunciada a participação da cantora e compositora brasileira Maria Gadú, no dia 23 de julho, também nos Jardins do Marquês de Pombal.

Do cartaz do edpcooljazz Festival fazem também parte o britânico Jamie Cullum, que atua no dia 29 de julho, no Parque dos Poetas, encerrando o festival, os britânicos Jamie Lidell & The Royal Pharaohs, no dia 26, e Jake Bugg, no dia 25 de julho.

No ano passado, 35.000 pessoas assistiram aos oito concertos do festival edpcooljazz, segundo dados da organização.

O cartaz contou com nomes como Seal, cujo concerto se destacou com dez mil espetadores, no Estádio Municipal de Oeiras, ou Marisa Monte e Carminho, que foram aplaudidas por 6.000 pessoas, nos Jardins do Marquês de Pombal, também em Oeiras.

Ao longo de treze anos, o certame produziu "mais de 130 concertos", tendo juntado "mais 300.000 pessoas", segundo a organizadora do festival.