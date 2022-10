Gulbenkian debate vida e obra de Agustina Bessa-Luís

” vai decorrer no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir das 10h00, estando a sessão de abertura a cargo do administrador Guilherme d’Oliveira Martins e da escritora Inês Fonseca Santos.Meia hora depois, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António M. Feijó, catedrático de Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a jornalista Clara Ferreira Alves e o escritor Pedro Mexia debatem, com moderação de Susana Moreira Marques, o tema que dá título ao colóquio, “O riso de todas as palavras”, e que consiste numa frase “roubada” ao texto “Maria Agustina, a trânsfuga”, de Maria Velho da Costa.