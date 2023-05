Gulbenkian mostra a exposição “Gris, Vide, Cris”

A mostra junta dois universos aparentemente opostos: de um lado, as esculturas em ferro, pretas e lisas de Chafes, do outro, as rugosas peças em bronze, gesso e terracota de Giacometti, e realiza-se cinco anos após uma primeira apresentação na delegação de Paris da fundação portuguesa, à qual são acrescentadas dez peças, para um total de 30.Com curadoria de Helena de Freitas, que propôs o encontro entre o artista português, que nasceu em 1966, e o artista suíço, que morreu nesse mesmo ano, "Gris, Vide, Cris" abre ao público na quinta-feira e fica patente até 18 de setembro.