"Hagazussa: a Heathen`s Curse" vence Festival Motelx 2018

Lusa09 Set, 2018, 22:47 | Cultura

O filme teve estreia nacional no festival, e o realizador esteve presente nesta 12.ª edição, que entregou o Prémio Motelx - Melhor Curta de Terror Portuguesa ao filme "A Estranha Casa na Bruma", de Guilherme Daniel.

A longa-metragem vencedora é um conto negro sobre a luta de uma mulher contra a sua própria sanidade, num tempo em que as crenças pagãs das bruxas espalham o medo pela mente das pessoas.

Trata-se da primeira obra de longa duração realizada pelo austríaco Lukas Feigelfeld.

Pela primeira vez, este prémio contou com a participação de duas longas-metragens portuguesas: "Mutant Blast", de Fernando Alle, e "Inner Ghosts", de Paulo Leite.

Quanto à curta portuguesa vencedora, narra a história de um peregrino perdido que encontra uma estranha casa à beira do abismo, assim como o seu misterioso ocupante.

O realizador, Guilherme Daniel, que receberá 5.000 euros do prémio, e também ficará nomeado para a competição internacional Méliès d`Or, galardão atribuído anualmente pela Federação Europeia de Festivais de Cinema Fantástico às melhores curtas e longas-metragens europeias.

Ao prémio de melhor curta-metragem de terror portuguesa concorriam 12 filmes.

O festival atribuiu ainda uma Menção Especial ao filme "Agouro", de David Doutel e Vasco Sá.

Neste filme, dois primos que vivem juntos, vão atravessar um inverno rigoroso que gelou um rio próximo e também as relações entre ambos, que acabam por atingir o limite.

O Motelx -- Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa abriu com a exibição de "The nun -- A freira maldita", do britânico Corin Hardy, no cinema São Jorge.

A cumprir a 12.ª edição, o festival assinala o bicentenário do "livro mais importante da história do género terror", "Frankenstein", de Mary Shelley, que se celebra este ano.

A efeméride conta com dois ciclos de cinema na Cinemateca para adultos (na esplanada, a decorrer até ao fim do mês) e para os mais jovens (Cinemateca Júnior), além de um debate inédito acerca da escritora e da obra, por um painel composto exclusivamente por mulheres.

Na competição de longas-metragens estavam ainda "Anna and the Apocalypse", de John McPhail, "Errementari: The blacksmith and the devil", de Paulo Urkijo Alijo, "Four hands", de Oliver Kienle, "Ghost Stories", de Jeremy Dyson e Andy Nyman, ""Knife + Heart", de Yann Gonzalez, e "Luz", de Tilman Singer.

Nesta edição, que decorreu desde terça-feira, a secção paralela Quarto Perdido foi dedicada a uma cineasta que "nunca teve medo de assumir o cinema de género na sua obra": Solveig Nordlund, cineasta de origem sueca, naturalizada portuguesa, que dirigiu, entre outras obras, "Dina e Django", "Até amanhã, Mário", "Aparelho voador a baixa altitude", "Espelho lento".

Outro ponto alto desta edição, segundo a organização, foi a apresentação do livro "Os contos mais arrepiantes de Howard Phillips Lovecraft", por Edgar Pêra e Paulo Furtado, com ilustrações de 22 artistas portugueses, que estiveram em exposição no Cinema São Jorge, durante o festival.

Essas ilustrações foram assinadas por Miguel Ruivo, Joana Afonso, Ricardo Cabral, Luís Cavaco, Darsy Fernandes, Bárbara Lopes, Cláudia Guerreiro, Carlos Fernandes, Marta Teives, Raquel Costa, Miguel Jorge, Ricardo Venâncio, Mosi, Miguel Mendonça, Leonor Pacheco, Filipe Alves, Diana Andrade, Fábio Vera, Filipe Andrade, João Maio Pinto, Luís Morcela e Luís Corte Real.