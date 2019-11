Harry Potter. Exposição com adereços dos filmes abre este fim de semana em Lisboa

Foto: António Cotrim/Lusa

Abre ao público este fim de semana a exposição internacional da saga Harry Potter. Guarda-roupa e outros objetos recriam os cenários dos filmes sobre o feiticeiro mais famoso do mundo. Na apresentação da exposição estiveram duas estrelas do imaginário Harry Potter.