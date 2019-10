Helena Roseta recebe título de membro honorário da Ordem dos Arquitectos

De acordo com a Ordem dos Arquitetos, Helena Roseta está entre oito arquitetos que vão receber este título, a par de mais 21 a título póstumo, numa cerimónia prevista para as 18:30 desse dia, na sede nacional da ordem.

A arquiteta de 71 anos, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), anunciou na última semana que vai abandonar, no final de outubro, aquele órgão autárquico.

A militância cívica de Helena Roseta tem origem nos movimentos cívicos católicos, progressistas, anteriores ao 25 de Abril. Após a queda da ditadura, foi militante do PSD, tendo sido eleita deputada e presidente da Câmara de Cascais, por este partido.

Mais tarde, na sequência do apoio a Mário Soares, nas eleições presidenciais de 1986, viria a aderir ao Partido Socialista, em 1987, partido que também abandonaria para lançar o movimento Cidadãos Por Lisboa, há 12 anos.

Helena Roseta é presidente da AML desde 2013.

Na sessão solene do próximo dia 30, que contará com a presença do presidente da Ordem dos Arquitectos, José Manuel Pedreirinho, irá ser entregue o título também a Artur Rosa, Carlos Roxo, José Gomes Fernandes, José Pires Branco, José Pulido Valente, Manuel Moreira, e Noé Silva Diniz.

A título póstumo, vão receber o título de homenagem os familiares dos arquitetos Alberto José Pessoa, António Maria de Calc¸a e Pina Teixeira Guerra, António Sena da Silva, Duarte Castel-Branco, Eduardo Anahory, Erich Corsepius, Fernando Schiappa de Campos, Francisco da Conceição Silva, Januário Godinho de Almeida, João Andresen, João Garizo do Carmo, Joaquim Cardoso Bento D`Almeida, Jorge Guimarães Gigante, José Daniel Santa Rita, José Ressano Garcia Lamas, Manuel Laginha, Maurício de Vasconcellos, Pedro Cid, Ruy Jervis Athouguia, Viana de Lima e Victor Manuel de Almeida Figueiredo.

O Dia Mundial da Arquitetura é celebrado na primeira segunda-feira do mês de outubro, e a Ordem dos Arquitetos organiza anualmente um conjunto de iniciativas para assinalar a data, que decorrem ao longo do mês, pelo país.

Este ano, a celebração teve como tema "Arquitetura --- Habitação para Todos", estabelecido pela União Internacional dos Arquitetos, e recordou que mais de mil milhões dos 7,5 mil milhões de seres humanos no planeta vivem sem condições, em habitações improvisadas.