Hélia Correia, José Gil e Agualusa entre os nomeados para os prémios PEN 2021

Em comunicado, o PEN Clube Português anunciou que a seleção de finalistas à edição deste ano do prémio de poesia inclui os escritores Hélia Correia, pela obra "Acidentes" (Relógio D`Água), Inês Fonseca Santos, por "Os grandes animais" (Abysmo), José Alberto Oliveira, com "Rectificação da linha geral" (Assírio & Alvim), José Luís Peixoto, com "Regresso a casa" (Quetzal), e Pedro Eiras, com "Inferno" (Assírio & Alvim).

Na área do ensaio, os finalistas são Cristina Robalo-Cordeiro, e a sua obra "O véu de Maia - Relendo Almeida Faria" (Minerva Coimbra), Dora Nunes Gago e o livro "Uma cartografia do olhar - Exílios, imagens do estrangeiro e intertextualidades na Literatura Portuguesa" (Húmus), João Dionísio, com "Agora entra no vento - Tradução e génese na obra de M. S. Lourenço" (Biblioteca Nacional de Portugal), José Gil, pelo ensaio "O tempo indomado" (Relógio d`Água), e Ricardo Gil Soeiro, com "A sombra que ilumina - A poesia de António Franco Alexandre" (Tinta-da-China).

Finalmente, no âmbito do prémio de narrativa, estão selecionados os escritores Luís Carmelo, com o seu livro "Cálice" (Abysmo), José Eduardo Agualusa, pela obra "Os vivos e os outros" (Quetzal), H.G. Cancela, com "A Noite das Barricadas" (Relógio d`Água), Isabel Rio Novo e o romance "Rua de Paris em dia de Chuva" (Dom Quixote), bem como João de Melo, com "Livro de Vozes e Sombras" (D. Quixote).

No ano passado, os prémios PEN para narrativa, poesia e ensaio, no valor de cinco mil euros cada, distinguiram Francisco José Viegas, Nuno Júdice e João Barrento e Maria João Cantinho.

O prémio de narrativa foi para o romance "A luz de Pequim", de Francisco José Viegas, o de poesia foi para "O coro da desordem", de Nuno Júdice, e o de ensaio (`ex-aequo`) para a "Uma contra-música. Novos escritos llansolianos", de João Barrento, e "Walter Benjamin. Melancolia e Revolução", de Maria João Cantinho.

Os Prémios PEN são uma iniciativa que conta com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Portugal faz parte do PEN Club International desde 1979, sendo o Clube de Poetas, Ensaístas e Novelistas (PEN) a maior e mais antiga organização de escritores, a nível mundial - numa iniciativa datada de 1921 -, levada a cabo por autores ingleses.