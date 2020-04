Hino do Judas de Tondela cantado às janelas no sábado

Como este ano "não há Judas para ninguém, pois mal maior se levanta", a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) decidiu evocar as memórias daquele que é o seu espetáculo multidisciplinar anual de maior dimensão pública.

A Queima e Rebentamento do Judas de Tondela já teve 24 edições, que contaram com mais de 200 atores, músicos, bailarinos e uma audiência superior a cinco mil espetadores.

Este ano, devido à covid-19, está a ser promovido o evento "Não Judas ACERT", através de uma página do Facebook, na qual é lançado o desafio "O que é para ti o Judas".

"Queremos que este desafio motive a nossa imaginação e sonho e nos leve a publicar imagens, textos, vídeos, memórias e maluqueiras que representem gestos de cumplicidade partilhados", refere a ACERT.

Depois, no sábado, à hora a que habitualmente começaria o espetáculo de rua, haverá "um cantar coletivo do hino do Judas nas janelas, varandas e quintais pela comunidade do concelho de Tondela e nas várias localidades do país onde vivem pessoas que participaram ou assistiram aos anteriores espetáculos".

Segundo a ACERT, cada um, em sua casa, cantará o hino do Judas "Malha Suprema", fazendo dele "um hino à vida e um gesto solidário que vai manter aceso o desejo de um mundo melhor".

"É por demais evidente que o tormento que todos vivemos impede, e com merecida razão, que o Judas aconteça. Ele é local de encontro, de proximidade e de partilha afetiva emotiva. O Judas é encontro de celebração", justifica.

No seu entender, "qualquer imitação desvirtuaria a sua matriz" e "qualquer quebra de procedimentos da segurança exigida seria um desrespeito vergonhoso".

Em meados de março, a ACERT anunciou a suspensão de toda a sua atividade pública, da programação do Novo Ciclo e da digressão do Trigo Limpo e o encerramento ao público das suas instalações.

Um dos eventos da ACERT que mais pessoas envolve, quer em termos de organização, quer de público, é a Queima e Rebentamento do Judas.

Num ano normal, nesta semana estaria a decorrer a Fábrica da Queima, com a participação de mais de 200 voluntários e artistas de várias áreas em oficinas de cenografia, música, interpretação e movimento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).