Historiador espanhol defende que Rota de Magalhães deve ajudar a descentralização

"A candidatura da rota de Magalhães a Património Imaterial da Unesco tem de ser interpretada como um bem transfronteiriço e misto. Quero dizer que em termos patrimoniais é um bem que relaciona diferentes países, tenham ou não fronteiras compartidas. É um bem parecido como a `Rota da Seda` ou os `Caminhos dos Incas` e outros que já estão catalogados" disse à Lusa o historiador espanhol.

José Manuel Nuñes de la Fuente, antropólogo e historiador da Universidade de Sevilha, é o fundador e secretário-geral da Rede Mundial das Cidades Magalhânicas e coordenador da candidatura do bem transfronteiriço "Rota de Magalhães-ElCano" a Património Mundial da Unesco.

Para o autor do livro "Diário de Fernão de Magalhães", que vai ser apresentado na quinta-feira em Lisboa, não há concorrência entre Portugal e Espanha até porque se trata de um tema histórico global.

"No século XVI havia uma feroz concorrência na Península Ibérica, mas o século XXI não pode ser assim. Tem de ser precisamente o contrário. A atitude tem de ser colaborante e solidária" até porque, refere, é preciso trabalhar os aspetos científicos, fazer um "bom inventário" e sobretudo ter em conta o capítulo da memória.

"Eu conheço bem o tema porque fiz parte da equipa de coordenação e de promoção da Rota de Magalhães a Património Mundial (Espanha), mas também é verdade que há muitos territórios em todo o mundo que devem estar envolvidos. Tratando-se da primeira volta ao mundo sete países, em concreto, devem fazer parte: Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Brasil, Indonésia e Filipinas", frisa o historiador da Universidade de Sevilha.

Nuñes de la Fuente esteve envolvido na criação da Rede de Cidades Magalhânicas e está também a organizar o terceiro congresso da Rede de Universidade Magalhânicas (RUMA) nas Canárias entre os próximos dias 01 e 04 de abril.

Em concreto são 16 universidades de países relacionadas com a volta ao mundo de 1519 empenhadas em continuar a investigações nas áreas da História, Antropologia, Geografia, Astronomia e Oceanografia.

"É um objetivo multidisciplinar porque há muito para descobrir, a grande incógnita da primeira volta ao mundo ainda está por resolver. Há muitos documentos nos arquivos da Torre do Tombo em Lisboa ou em Sevilha onde todos os anos nos aparecem documentos extraordinários que não estavam bem estudados", afirma o historiador sublinhando que a investigação deve ser alargada a outras geografias.

"Há muito para fazer e há muito para descobrir e não apenas desde o ponto de vista europeu porque temos de ver também o que está nos arquivos das Filipinas, na América do Sul e porque é importante ver a perspetiva dos outros. Se fizermos a comemoração do quinto centenário de forma centralista não estamos a fazer bem as coisas", conclui.

Este ano assinala-se o V Centenário da Viagem de Circum-Navegação capitaneada por Fernão Magalhães.