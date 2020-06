Historiadora Penelope Curtis foi a primeira estrangeira a dirigir o Museu Gulbenkian

A curadora, que era desde 2010 diretora da galeria Tate Britain, em Londres, sucedeu, na altura, a João Castel-Branco Pereira, diretor do Museu Calouste Gulbenkian entre 1998 e 2014, altura em que anunciou a aposentação.

Quando o nome de Penelope Curtis foi anunciado pela Gulbenkian, a Fundação revelou que a historiadora de arte tinha sido escolhida entre cerca de três dezenas de candidatos.

Na altura, numa declaração divulgada pela Gulbenkian sobre a escolha, Penelope Curtis dizia sentir-se "entusiasmada por ser a primeira estrangeira a assumir o cargo de diretora do Museu Calouste Gulbenkian".

Acrescentava ainda que também se sentia "atraída pela possibilidade de trabalhar em Portugal, numa instituição forte", à procura de "novos caminhos".

Inaugurado em 1969, o edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian, onde está instalado o museu com a Coleção do Fundador, foi distinguido com o Prémio Valmor, em 1975, e classificado Monumento Nacional, em 2010.

No âmbito de uma reestruturação liderada por Penelope Curtis, os museus Gulbenkian passaram a tomar a nova designação, Coleção do Fundador e Coleção Moderna, deixando de existir a nome do Centro de Arte Moderna (CAM).

O Museu Gulbenkian - Coleção do Fundador acolhe um acervo com mais de seis mil peças, revelador do gosto colecionista do fundador arménio, Calouste Gulbenkian, com obras de arte oriental e clássica, arte egípcia, greco-romana, da Mesopotâmia, do Oriente Islâmico, da Arménia e do Extremo Oriente.

Também possui obras de arte europeia desde o século XI até às primeiras décadas do século XX, com núcleos dedicados ao livro, à escultura, à pintura e às artes decorativas, esta última com especial destaque para a arte francesa do século XVIII, e para a obra do criador de joias René Lalique.

A Coleção Moderna da Gulbenkian, considerada pela crítica e a investigação, uma das mais completas do país, inclui obras de mais de 1.200 artistas portugueses e estrangeiros, nomeadamente Paula Rego, Maria Helena Vieira da Silva, Júlio Pomar, Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, Helena Almeida e Nadir Afonso, entre outros.

Em Londres, onde coordenou várias exposições, Penelope Curtis foi responsável pela abertura da nova Tate Britain, em 2013, e pela reorganização das suas galerias.

Penelope Curtis estudou História Moderna no Corpus Christi College, em Oxford (1979-1982), e fez um mestrado e um doutoramento sobre escultura francesa pós-Rodin no Courtauld Institute of Art (1983-89).

O seu campo de investigação incide sobretudo na arte do período entre as duas guerras mundiais, arquitetura e arte contemporânea, tendo publicado vários livros e ensaios sobre estes temas.

Antes de assumir a direção da Tate Britain, Penelope Curtis foi curadora no Henry Moore Institute, em Leeds, no norte de Inglaterra, desde 1999, tendo sido responsável por um programa de exposições que incluiu esculturas de todas as épocas.

Sob a sua direção, foi desenvolvida investigação sobre as coleções da Tate Britain, lançadas novas publicações e adquiridas obras de artistas como Rodin, Epstein e Calder.

Foi a primeira curadora de exposições na Tate Liverpool, quando da abertura da galeria, em 1988.

Assinou a curadoria e cocuradoria de exposições como "Barbara Hepworth: A Retrospective", na Tate Liverpool, em 1994, "Sculpture in Painting", em 2010, no Henry Moore Institute, e "Modern British Sculpture", na Royal Academy, em 2011.

No seu currículo constam conferências em museus e universidades dentro e fora do Reino Unido.

Foi ainda presidente do júri do Prémio Turner, um dos mais prestigiados de arte britânica.

Foi membro do Art Commissions Committee for the Imperial War Museum. Entre outros cargos, fez parte do Advisory Committee for the Government Art Collection.

As publicações da sua autoria incluem "Sculpture 1900-1945", no "Oxford History of Art" (1999) e "Patio & Pavilion: the place of sculpture in modern architecture" (Ridinghouse/Getty, 2007).